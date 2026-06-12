¿No sabes cuándo hay partido del Mundial 2026 en el Estadio Banorte de CDMX? Acá te decimos.

El Mundial 2026 ya comenzó, y tras el partido de la Selección Mexicana contra Sudáfrica, al mítico Estadio Ciudad de México le restan los siguientes encuentros de fútbol:

Uzbekistán vs. Colombia

Chequia vs. México

Partido dieciseisavos de final (equipos por definir)

Partido de octavos de final (equipos por definir)

Uzbekistán vs Colombia: 17 de junio de 2026 en Estadio Banorte

El partido de Uzbekistán contra Colombia será el miércoles 17 de junio en el Estadio Banorte de CDMX como parte del Grupo K del Mundial 2026.

Las acciones comenzarán en punto de las 8:00 de la noche, marcando el debut de ambas selecciones.

Tanto Uzbekistán como Colombia comparten grupo con las Comparten sector con Portugal y la República Democrática del Congo.

Selección Colombia (MexSport via Photosport / MexSport via Photosport)

Chequia vs México: 24 de junio de 2026 en Estadio Banorte

La Selección Mexicana hará vibrar otra vez el Estadio Banorte contra Chequia el miércoles 24 de junio a las 7:00 de la tarde.

El Grupo A podría definirse en este partido de los dirigidos por Javier Aguirre para saber cuál sería el camino en la siguiente ronda del Mundial 2026.

Para este encuentro es fundamental que México se afiance como líder de su grupo para evitar rivales complicados en su cuarto partido.

Selección Mexicana (mexsport / David Leah)

Primero Grupo A vs Mejor tercero: 30 de junio de 2026 en Estadio Banorte

El Estadio Banorte recibirá el partido del primero del Grupo A contra el Mejor tercero clasificado de los grupos C,E,F,H o I, el martes 30 de junio a las 7:00 de la tarde.

Si México queda en primer lugar de su grupo volvería al Estadio Ciudad de México para intentar pasar al quinto partido del Mundial 2026.

Selección Mexicana (Cuartoscuro / Moisés Pablo Nava)

Ganador partido 79 vs Ganador partido 80: 5 de julio de 2026 en Estadio Banorte

Los ganadores del partido 79 y el partido 80 (primero del Grupo L contra el mejor tercero de los grupos E,H,I,J,K) de los dieciseisavos disputarán los octavos de final en el Estadio Banorte de CDMX.

En este escenario también se podría tener a la Selección Mexicana luchando y soñando por llegar a cuartos de final del Mundial 2026.

Sin embargo, si México llegase pasar a dicha ronda, sus partidos ya serían en los Estados Unidos.