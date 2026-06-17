La Embajada de Estados Unidos emitió una alerta a sus ciudadanos, en la que advirtió sobre la detección de bebidas adulteradas en los eventos masivos en México por el Mundial 2026.

“Adulterar bebidas es un riesgo conocido en partes de México, particularmente en bares, eventos concurridos y durante celebraciones” Embajada de Estados Unidos en México

Por medio de un comunicado, el organismo diplomático refirió que en México adulterar bebidas alcohólicas en establecimientos de esparcimiento, así como en actos públicos, ocurre con frecuencia.

Ante ello y tras resaltar que los peligros se potencian aún más para extranjeros y turistas de otros países, la embajada emitió algunas recomendaciones a sus ciudadanos para reducir el margen de riesgo.

Alerta por bebidas adulteradas en México (@USEmbassyMEX/X)

Estados Unidos alerta por bebidas adulteradas en eventos masivos de México

La Embajada de Estados Unidos en México difundió el miércoles 17 de junio, una alerta en la que informó sobre el riesgo de consumir bebidas adulteradas durante eventos masivos con motivo del Mundial 2026.

En su comunicado, el organismo diplomático de Estados Unidos advirtió que adulterar bebidas adulteradas en bares y actos públicos, se trata de una práctica recurrente en México.

En ese sentido, subrayó que incluso ciudadanos estadounidenses ya han sido víctimas de delitos tanto en zonas turísticas como en áreas no turísticas, lo que refuerza la necesidad de tomar precauciones.

De la misma forma, la Embajada de Estados Unidos recordó que durante el desarrollo del Mundial 2026, se espera una gran concentración de turistas en México y otros países sede que podrían resultar afectados.

En ese sentido, invitó a la población en general a extremar precauciones y consultar consejos de seguridad en la página oficial del Departamento de Estado, donde se actualizan medidas preventivas para los viajeros.

FIFA Fan Fest del Zócalo (@MexicoCity26 / X)

Emiten recomendaciones por bebidas adulteradas en México

Al alertar por el riesgo de consumir bebidas adulteradas durante eventos masivos en México durante el Mundial 2026, la embajada de Estados Unidos también compartió una serie de recomendaciones para evitar riesgos: