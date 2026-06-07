El SoFi Stadium, en Inglewood, Los Ángeles, entra en huelga. Los empleados piden que ICE no esté presente en el Mundial 2026.

Durante una votación interna llevada a cabo el pasado viernes 5 de junio, el sindicato que representa a unos 2 mil trabajadores del SoFi Stadium autorizó una huelga contra ICE.

El SoFi Stadium será sede el primer partido del Mundial 2026 que se disputará en los Estados Unidos, por lo que la huelga ha generado preocupación.

Empleados del SoFi Stadium entran en huelga para pedir fuera al ICE del Mundial 2026

Previo al arranque del Mundial 2026, empleados del SoFi Stadium en Estados Unidos decidieron protestar.

ICE (Eric Thayer / AP)

Esto con el objetivo de pedir garantías a la FIFA para que Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) esté fuera de las inmediaciones del estadio.

Los trabajadores también buscan que ICE no tenga acceso a sus datos personales.

La votación y autorización de huelga por parte del sindicato de empleados del SoFi Stadium ocurre tras negociaciones fallidas con la empresa Legend Global, quien opera los servicios de alimentos del recinto.

Ahora bien, no es la primera vez que hay señales de protesta contra el ICE en el SoFi Stadium.

Durante la inauguración de la Copa Oro 2025, personas alrededor del icónico estadio se manifestaron sobre las redadas antinmigrantes con banderas mexicanas y carteles.

Aunque en ese momento Estados Unidos puso cierto freno a las redadas en algunos sectores agrícolas y de servicios, todavía hay incertidumbre sobre lo que el ICE pueda hacer durante el Mundial 2026.