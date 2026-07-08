En pleno desarrollo del Mundial 2026, agentes del Buró Federal de Investigaciones (FBI) iniciaron una investigación en torno a los movimientos financieros de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).

De acuerdo con reportes periodísticos, las investigaciones pretenden determinar la forma en la que la AFA movilizó cientos de millones de dólares en Estados Unidos y si dichas transacciones fueron legales.

En torno a la investigación que lleva a cabo el FBI, la información establece que está a cargo de 3 fiscales federales reconocidos por contar con experiencia en delitos económicos y financieros.

FBI (Especial )

AFA está bajo investigación; FBI rastrea posible lavado de dinero

El 7 de julio de 2026, en pleno Mundial, el FBI inició una investigación a la AFA luego de que detectó movimientos financieros sospechosos vinculados a contratos internacionales y partidos amistosos.

Al respecto, se informó que las autoridades estadounidenses señalan que la AFA movilizó más de 300 millones de dólares en Estados Unidos, utilizando cuentas en distintos bancos:

Bank of America

Citibank

JP Morgan

Synovus

PNC Bank

Las transferencias se realizaron en lapsos de 24 a 72 horas por medio de entradas y salidas rápidas, un patrón con el que se pretendía dificultar el rastreo del destino final de los fondos movilizados.

El FBI encontró que parte del dinero terminó en sociedades fantasma como Soagu, Marmasch, Delker, Velpasalt y Mafer, las cuales recibieron más de 3.1 millones de dólares sin justificar actividad comercial.

Debido a los movimientos, el FBI advierte un presunto lavado de dinero y fraude financiero, delitos que podrían configurar un esquema de desvío de fondos mediante estructuras opacas.

Cabe destacar que se reveló que como parte de la investigación, el empresario Guillermo Tofoni declaró ante fiscales federales y aportó documentos de contratos de partidos y transferencias.

AFA es investigada por agentes expertos en lavado de dinero

Al revelarse la existencia de una investigación contra la AFA por parte del FBI, se confirmó que 3 fiscales federales asumieron el caso en tribunales del Distrito Sur de Florida.

Patrick Gushue, integrante de la Unidad de Integridad Bancaria, fue identificado como uno de los responsables y de quien se indica, es experto en procesos de lavado de dinero y fraudes financieros internacionales.

Christopher Ting, fiscal del mismo distrito, participa en la investigación, reconocido por su experiencia en delitos corporativos y en causas vinculadas a transferencias ilícitas realizadas mediante bancos estadounidenses.

Michael Berger completa el equipo, con trayectoria en investigaciones sobre fraude bancario y operaciones sospechosas, iniciando en julio de 2026 la toma de testimonios y recopilación de documentos clave.

Hasta el momento, la AFA no emitió declaraciones públicas sobre la investigación del FBI, mientras Claudio Tapia sigue en Estados Unidos junto a la delegación argentina durante el Mundial 2026.