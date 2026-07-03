Hossam Hassan brilló en el Al-Ahly y ahora dirige a Egipto en el Mundial 2026 buscando hacer historia.

Considerado uno de los mejores jugadores del fútbol africano, Hossam Hassan logró anotar 68 goles en 176 partidos con su selección.

¿Quién es Hossam Hassan?

Hossam Hassan es un exfutbolista que jugaba como delantero y que actualmente lidera a la Selección de Egipto.

Durante su carrera jugó en el Mundial de Italia 1990 y en siete torneos de la Copa Africana de Naciones, ganando tres de ellas.

Hossam Hassan, DT de Egipto (Hossam Hassan / Facebook)

¿Cuántos años tiene Hossam Hassan?

Hossam Hassan tiene 59 años. Nació el 10 de agosto de 1966 en Helwan, El Cairo, Egipto.

¿Quién es la esposa de Hossam Hassan?

Hossam Hassan se casó en 2015 con Dana Adam.

Hossam Hassan, DT de Egipto (Hossam Hassan / Facebook)

¿Qué signo zodiacal es Hossam Hassan?

Hossam Hassan pertenece al signo zodiacal Leo.

¿Cuántos hijos tiene Hossam Hassan?

Hossam Hassan tiene cuatro hijos, Omar, Zeina, Yara y Jana.

¿Qué estudió Hossam Hassan?

Hossam Hassam estudió en el Instituto de Cooperación en Garden City en El Cairo.

Hossam Hassan, DT de Egipto (Hossam Hassan / Facebook)

¿En qué ha trabajado Hossam Hassan?

La carrera de Hossam Hassan comenzó en 1984 al debutar con 18 años en el Al-Ahly, club en el que jugó durante 13 temporadas hasta 1999.

De 2000 a 2004 pasaría al Zamalek S.C. y cerraría su etapa como delantero en el Al-lttihad Alexandria en 2007 .

Entre su palmaré destacan 14 Ligas Premier de Egipto, 5 Copas y 2 Supercopas.

Así como 1 UAE Pro League, 3 Recopas Africanas, 2 Ligas de Campeones de la CAF y 1 Copa Afroasiática.

Como entrenador, Hossam Hassan inició dirigiendo al Al-Masry en 2008.

Para 2009 llegaría al Zamalek, aunque fue despedido pese a los buenos resultados.

En 2013 sería director técnico de Jordania, aunque no pudo clasificar al Mundial de Brasil 2014.

Posteriormente dirigiría al Al-lttihad de Alexandria y de 2015 a 2018 al Al-Masry.

En 2024 fue nombrado entrenador del Modern Sport FC, pero dejó el cargo para irse a la Selección de Egipto rumbo al Mundial 2026.