Isaac del Toro continúa su andar en el Tour de Francia 2026 este miércoles 8 de julio a las 5 horas, en la Etapa 5 que será transmitida por ESPN y Disney+.

Isaac del Toro se ubica en el octavo lugar general después de cuatro etapas del Tour de Francia 2026.

  • Evento: Tour de Francia 2026
  • Fase: Etapa 5
  • Fecha: Miércoles 8 de julio
  • Horario: 5:00 horas
  • Sede: Lannemezan a Pau
  • Transmisión: ESPN y Disney+
Isaac del Toro ha tenido un buen inicio en el Tour de Francia 2026
Isaac del Toro ha tenido un buen inicio en el Tour de Francia 2026

Isaac del Toro: hora para ver la Etapa 5 del Tour de Francia 2026

Isaac del Toro correrá a partir de las 5:00 horas la Etapa 5 del Tour de Francia 2026, el miércoles 8 de julio.

Isaac del Toro: canal para ver la Etapa 5 del Tour de Francia 2026

ESPN y Disney+ transmiten el Tour de Francia 2026, en el que Isaac del Toro participa por primera vez.

  • Evento: Tour de Francia 2026
  • Fase: Etapa 5
  • Fecha: Miércoles 8 de julio
  • Horario: 5:00 horas
  • Sede: Lannemezan a Pau
  • Transmisión: ESPN y Disney+
Perfil y recorrido en la Etapa 5 del Tour de Francia 2026
Perfil y recorrido en la Etapa 5 del Tour de Francia 2026

Perfil y recorrido de la Etapa 5 del Tour de Francia 2026

El Tour de Francia 2026 continúa con la Etapa 5 este miércoles 8 de julio, en la que Isaac del Toro buscará mantenerse entre los primeros lugares.

La Etapa 5 del Tour de Francia 2026 tiene un recorrido de 158,3 kilómetros entre Lannemezan y Pau.

Se trata de una etapa llana, ideal para la primera gran batalla entre los velocistas del pelotón.