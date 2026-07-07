Isaac del Toro continúa su andar en el Tour de Francia 2026 este miércoles 8 de julio a las 5 horas, en la Etapa 5 que será transmitida por ESPN y Disney+.
Isaac del Toro se ubica en el octavo lugar general después de cuatro etapas del Tour de Francia 2026.
- Evento: Tour de Francia 2026
- Fase: Etapa 5
- Fecha: Miércoles 8 de julio
- Horario: 5:00 horas
- Sede: Lannemezan a Pau
- Transmisión: ESPN y Disney+
Isaac del Toro: hora para ver la Etapa 5 del Tour de Francia 2026
Isaac del Toro correrá a partir de las 5:00 horas la Etapa 5 del Tour de Francia 2026, el miércoles 8 de julio.
Isaac del Toro: canal para ver la Etapa 5 del Tour de Francia 2026
ESPN y Disney+ transmiten el Tour de Francia 2026, en el que Isaac del Toro participa por primera vez.
- Evento: Tour de Francia 2026
- Fase: Etapa 5
- Fecha: Miércoles 8 de julio
- Horario: 5:00 horas
- Sede: Lannemezan a Pau
- Transmisión: ESPN y Disney+
Perfil y recorrido de la Etapa 5 del Tour de Francia 2026
El Tour de Francia 2026 continúa con la Etapa 5 este miércoles 8 de julio, en la que Isaac del Toro buscará mantenerse entre los primeros lugares.
La Etapa 5 del Tour de Francia 2026 tiene un recorrido de 158,3 kilómetros entre Lannemezan y Pau.
Se trata de una etapa llana, ideal para la primera gran batalla entre los velocistas del pelotón.