Isaac del Toro continúa su andar en el Tour de Francia 2026 este miércoles 8 de julio a las 5 horas, en la Etapa 5 que será transmitida por ESPN y Disney+.

Isaac del Toro se ubica en el octavo lugar general después de cuatro etapas del Tour de Francia 2026.

Evento: Tour de Francia 2026

Fase: Etapa 5

Fecha: Miércoles 8 de julio

Horario: 5:00 horas

Sede: Lannemezan a Pau

Transmisión: ESPN y Disney+

Isaac del Toro ha tenido un buen inicio en el Tour de Francia 2026

Isaac del Toro: hora para ver la Etapa 5 del Tour de Francia 2026

Isaac del Toro correrá a partir de las 5:00 horas la Etapa 5 del Tour de Francia 2026, el miércoles 8 de julio.

Isaac del Toro: canal para ver la Etapa 5 del Tour de Francia 2026

ESPN y Disney+ transmiten el Tour de Francia 2026, en el que Isaac del Toro participa por primera vez.

Evento: Tour de Francia 2026

Fase: Etapa 5

Fecha: Miércoles 8 de julio

Horario: 5:00 horas

Sede: Lannemezan a Pau

Transmisión: ESPN y Disney+

Perfil y recorrido en la Etapa 5 del Tour de Francia 2026

Perfil y recorrido de la Etapa 5 del Tour de Francia 2026

El Tour de Francia 2026 continúa con la Etapa 5 este miércoles 8 de julio, en la que Isaac del Toro buscará mantenerse entre los primeros lugares.

La Etapa 5 del Tour de Francia 2026 tiene un recorrido de 158,3 kilómetros entre Lannemezan y Pau.

Se trata de una etapa llana, ideal para la primera gran batalla entre los velocistas del pelotón.