La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) blindó por cinco años los expedientes diplomáticos de Rocha Moya y Enrique Inzunza, que daban cuenta de las comunicaciones con Estados Unidos sobre la situación de ambos.

Según la Cancillería, la decisión de archivar dichas comunicaciones sobre los políticos sinaloenses, acusados de presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa, se tomó con el fin de “proteger la relación bilateral”.

“Su divulgación violaría la expectativa de confidencialidad que esperan los funcionarios del gobierno de Estados Unidos para con el Gobierno de México, lo cual podría menoscabar las relaciones de confianza necesarias para el trabajo diario de las representaciones en ambos países” SRE

Asimismo, el gobierno mexicano informó que mantendrá en reserva las gestiones diplomáticas, intercambios institucionales y mecanismos de cooperación relacionados con Rocha Moya y Enrique Inzunza.

Enrique Inzunza Cázarez, exsecretario de Gobierno de Sinaloa, y Rubén Rocha Moya, ex gobernador de Sinaloa (José Betanzos Zárate )

Reunión de Sheinbaum y Estados Unidos; México reserva detalles sobre Rocha Moya y Enrique Inzunza

En una respuesta de transparencia, la SRE informó que los expedientes diplomáticos relacionados con Rocha Moya y Enrique Inzunza fueron clasificados como confidenciales por un periodo de cinco años.

Otro de los documentos puestos a reserva son las minutas de la reunión del 21 de mayo de 2026, entre la presidenta Claudia Sheinbaum y el secretario de Seguridad Interna de Estados Unidos, Markwayne Mullin.

De acuerdo con lo informado, por un lapso de tres años no se conocerá la veracidad de lo ocurrido en esa reunión, cuando supuestamente Markwayne Mullin solicitó a Sheinbaum la entrega de Rocha Moya y Enrique Inzunza.

Markwayne Mullin detalla puntos clave de su reunión con Claudia Sheinbaum (@SecMullinDHS / X)

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