El ciclista mexicano Isaac del Toro llegó en el lugar 32 en la Etapa 5 del Tour de Francia 2026, ganada por Olav Kooij.

Tras la Etapa 5 del Tour de Francia, Torstein Træen es el líder de la competencia en la que Isaac del Toro se mantiene en octavo lugar.

Isaac Del Toro en la Etapa 5 del Tour de Francia 2026 (Stefano Sirotti / MEXSPORT)

¿Cómo quedó la clasificación general tras la Etapa 5 en el Tour de Francia 2026?

Tras la Etapa 5 así quedó la clasificación general en el Tour de Francia 2026, en la que Isaac del Toro se mantiene en el lugar 8.

Torstein Træen Sean Quinn Mathias Vacek Tadej Pogacar Jonas Vingegaard Ramses Debruyne Remco Evenepoel Isaac del Toro Juan Ayuso Paul Seixas

Perfil y recorrido de la Etapa 6 del Tour de Francia 2026

El Tour de Francia 2026 continúa con la Etapa 6 este jueves 9 de julio, en la que Isaac del Toro buscará mantenerse entre los primeros lugares.

La Etapa 6 del Tour de Francia 2026 tiene una espectacular recorrido de alta montaña de 186.2 kilómetros, que conecta a Pau con el estreno de Gavarnie-Gèdre.

Considerada la etapa reina y más selectiva de los Pirineos, inicia con un terreno accesible que se va endureciendo hasta dar paso al brutal final en los Pireneos.