Uruguay y Cabo Verde no lograron imponerse en su segundo partido del Grupo H del Mundial 2026.

Marcador: Uruguay 2-2 Cabo Verde.

El encuentro, dejó a la Selección de Uruguay Cabo Verde con dos puntos y ambos seguirán en la lucha por avanzar a la siguiente ronda, donde comparten sector con España y Arabia Saudita.

Uruguay vs Cabo Verde: así fue el partido del Grupo H del Mundial 2026

El partido Uruguay vs Cabo Verde terminó con empate 2-2 debido a que ninguna de las dos selecciones logró imponerse en el encuentro.

Así fueron los goles del partido Uruguay vs Cabo Verde:

Minuto 21: Gol de Kevin Pina (Cabo Verde)

Minuto 44: Gol de Maximiliano Aráujo (Uruguay)

Minuto 45+6: Gol de Agustín Canobbio (Uruguay)

Minuto 61: Gol de Hélio Varela (Cabo Verde)

Cabo Verde sorprende a Uruguay y le saca el empate en el Mundial 2026. (Marta Lavandier / AP Photo/Marta Lavandier)

Ambos equipos se quedaron con 2 puntos cada uno, por lo que tendrán que ganar el último partido de la fase de grupos para conocer si tienen una última oportunidad para avanzar a la siguiente ronda.

¿Cuándo vuelven a jugar Uruguay y Cabo Verde en el Mundial 2026?

Uruguay disputará su último partido de la fase de grupos del Mundial 2026 ante España el próximo 26 de junio con el objetivo de lograr los tres puntos.

En tanto, Cabo Verde, quien todavía tiene posibilidades de calificar a la siguiente fase, jugará su último juego ante Arabia Saudita el 26 de junio.

El duelo por el liderato del Grupo G quedará entre España, Uruguay y Arabia Saudita, quienes intentarán ganar sus respectivos encuentros para tomar el primer lugar del sector de la Copa Mundial de la FIFA.