Lionel Messi aseguró que el dolor tras perder la Final del Mundial 2026 “es muy grande y va a costar que cierre esta herida”.

A través de un mensaje en sus redes sociales, Messi valoró todo lo bueno hecho por la selección de Argentina que perdió la Final ante España el domingo 19 de julio.

“Pero también me quedo con todo lo bueno… Con los partidos que dimos vuelta dejando todo y que quedarán para siempre en la memoria, con el apoyo de un país entero que junto con el trabajo y el esfuerzo de este grupo nos llevó a volver a estar, una vez más, entre los mejores del mundo" Lionel Messi, jugador de Argentina

Messi aplaude lo conseguido por Argentina en el Mundial 2026

Lionel Messi, como capitán moral y físico de Argentina, aplaudió lo conseguido por su selección en el Mundial 2026, tras perder la final ante España.

Ya también recordó que ganaron el título en Catar 2022, en lo que ha sido un ciclo importante para la Albiceleste.

“Hoy cuesta valorar lo que hicimos, pero este grupo llegó a dos finales consecutivas de la Copa del Mundo” Lionel Messi, jugador de Argentina

Lionel Messi y Argentina se quedaron a un paso del bicampeonato mundial (Abbie Parr / AP Photo/Abbie Parr)

Messi agradece todo el apoyo recibido en el Mundial 2026

Lionel Messi agradeció por cada saludo y por cada mensaje antes, durante y después del Mundial 2026, en el que lograron unirse una vez más como país.

“Una vez más logramos unirnos como país y estar todos juntos, compartiendo el inmenso orgullo de ser argentinos. También quiero felicitar a España por el campeonato” Lionel Messi, jugador de Argentina

El futuro de Lionel Messi con la selección de Argentina

Lionel Messi jugó su último Mundial con la selección de Argentina, pero hasta el momento no ha decidido si continuará siendo parte de la Albiceleste en los siguientes compromisos.

Messi firmó un brillante Mundial 2026 con 8 goles, pero en la final fue neutralizado por buen juego de conjunto español.

Messi fue uno de los jugadores de Argentina que no viajó de vuelta a Argentina con su selección, tras perder la final del Mundial 2026.