Omar Bravo se volvió el tema del momento en el futbol mexicano luego de que el sábado 4 de octubre se ejecutara una orden de aprehensión en su contra debido a que se le acusa de ser presunto responsable por el delito de abuso sexual infantil agravado, por lo que fue puesto a disposición de un Juzgado por parte de la Fiscalía del Estado de Jalisco.

Este domingo 5 de octubre, el caso de Omar Bravo tuvo novedades toda vez que se confirmó que fue imputado y permanecerá bajo prisión preventiva oficiosa mientras su proceso por el delito de abuso sexual infantil agravado sigue su curso. Dicho esto, será hasta el próximo 10 de octubre cuando se determine si es vinculado a proceso.

Cabe mencionar que Bravo fue aprehendido toda vez que en la carpeta de investigación armada en su contra se encontraron las pruebas suficientes para ejecutar la orden correspondiente y ahora, pasarán un periodo de 144 horas toda vez que su defensa se apegó a la duplicidad del término constitucional que comprende ese lapso de tiempo.

Omar Bravo permanecerá encarcelado

Es importante mencionar que, tras haber sido imputado, Omar Bravo permanecerá encarcelado toda vez que se le designó prisión preventiva oficiosa con la finalidad de que se garantice la continuidad del proceso.

Hasta que llegue el 10 de octubre, Omar Bravo permanecerá encarcelado y posteriormente, se presentará en la audiencia donde se decida si se le vincula a proceso o si hay posibilidad de que sea puesto en libertad.

“Será hasta el 10 de octubre cuando se realice la audiencia donde se decidirá si se vincula a Omar ‘N’ por el delito señalado, previsto en el artículo 142-L fracción I y II en relación al 142-Ñ fracción I, III, IV, V y VI del Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Jalisco. Hasta entonces, el imputado permanecerá en prisión preventiva oficiosa, para garantizar la continuidad del proceso”, publicó en su sitio web la Fiscalía del Estado de Jalisco.

Tras su detención en el centro de Zapopan, fue puesto a disposición de un Juzgado, donde permanecerá bajo prisión preventiva oficiosa mientras continúa su proceso, y será el 10 de octubre cuando se determine si es vinculado. pic.twitter.com/1aZtXMZDi1 — Fiscalía del Estado de Jalisco (@FiscaliaJal) October 6, 2025

¿De qué se le acusa a Omar Bravo?

Con base en la información compartida por la Fiscalía del Estado de Jalisco, Omar Bravo es acusado del delito de abuso sexual infantil agravado en contra de una adolescente.

Las investigaciones presumen que Omar Bravo habría abusado de una menor de edad en repetidas ocasiones durante los últimos meses y por ahora, se buscan más datos de prueba con la finalidad de aclarar todo lo sucedido.

De tal forma, los siguientes días serán clave para que se defina la situación de Omar Bravo, quien podría ser vinculado a proceso en caso de que las acusaciones en su contra sigan su curso.