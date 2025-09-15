Tres años después, Canelo Álvarez volvió a perder una pelea. El boxeador mexicano cayó en Las Vegas en contra de Terence Crawford por decisión unánime y con ello, su récord se encuentra ahora en 63 victorias, tres empates y ahora, tres derrotas.

Pese a lo sucedido, Canelo Álvarez mostró fortaleza emocional tras caer contra Terence Crawford y se dijo orgulloso de lo conseguido a lo largo de su carrera como boxeador, además de tomar este descalabro con humildad.

“Me siento muy orgulloso de todo lo que he conseguido hasta ahora; siempre se quiere ganar, pero acepto esta derrota con humildad y aprendizaje. Estoy muy agradecido con mi equipo por todos los sacrificios que hemos hecho juntos en todos estos años”, publicó Canelo en su cuenta oficial de Instagram.

El mensaje de Canelo a su familia y fans tras perder con Terence Crawford

En medio de todos los agradecimientos de Canelo tras perder con Terence Crawford, el boxeador tuvo una dedicatoria tanto para sus familiares como para sus aficionados, los cuales siempre manifiestan su apoyo. De igual forma, mencionó a su esposa por acompañarlo en todo momento.

“Yo ya gané porque tengo a mi familia conmigo y a millones de fans que nunca han dejado de apoyarme. Finalmente, gracias a Fernanda, mi esposa; por su paciencia y por no soltarme la mano en todo este proceso”, posteó Canelo un día después de haber perdido con Terence Crawford en el Allegiant Stadium de Las Vegas.

Cabe mencionar que gran parte de los comentarios que Canelo recibió en su publicación fueron de fans que se dijeron orgullosos del pugilista y que aseguraron que seguirán con él independientemente de esta derrota.

¿Canelo tendrá revancha contra Terence Crawford?

Es importante resaltar que, al término de la pelea, Canelo Álvarez fue cuestionado sobre la posibilidad de una revancha contra Terence Crawford y aunque no la descartó al decir que sería algo grande, reconoció que ya no depende de él porque es el campeón quien decide.

Por su parte, Terence Crawford tampoco puede dar por hecho darle la revancha a Canelo debido a que tiene un acuerdo con Turki Alalshikh, presidente de la Autoridad General de Entretenimiento de Arabia Saudita. Dicho esto, es tan posible tanto una revancha con Saúl Álvarez como un enfrentamiento ante boxeadores como David Benavídez, Dmitri Bivol, Artur Beterbiev y Hamzah Sheeraz.

Dicho esto, pasará algo de tiempo antes de que se sepa si es posible una revancha o si cada boxeador busca nuevos retos ante otros pugilistas.