Paulo Chavira, un influencer y tipster mexicano, presumió haber apostado dos millones de pesos en el casino MGM de Las Vegas por una victoria del Canelo Álvarez previo a su pelea contra Terrence Crawford.

En un video que compartió en sus redes sociales, Paulo Chavira mostró cómo llevó 100 mil dólares en efectivo al casino para apostarlos por una victoria del Canelo Álvarez en la que él mismo reveló que fue la apuesta más grande de su vida.

Sin embargo, Terrence Crawford dio la sorpresa de la noche y venció por decisión unánime a Saúl Álvarez, por lo que el famoso tipster mexicano perdió una gran suma de dinero en el casino.

Paulo Chavira pierde 2 millones de pesos tras derrota del Canelo Álvarez

Debido a que Canelo Álvarez cayó por decisión unánime contra Terrence Crawford, Paulo Chavira perdió su apuesta de 100 mil dólares, poco menos de dos millones de pesos mexicanos.

A pesar de que él confiaba en la victoria del Canelo Álvarez, Paulo Chavira ya reaccionó en redes y se tomó con buen humor la apuesta pedida, pues compartió algunas publicaciones en X e Instagram.

Saquen un retiro sin tarjeta o que — PauloDybola (@PauloChavira) September 14, 2025

Por otro lado, Floyd Mayweather, exboxeador estadounidense que también derrotó a Saúl Álvarez, ganó 74 mil dólares debido a que él apostó 50 mil a que Terrence Crawford se quedaba con la victoria.

Paulo Chavira aceptó un reto del equipo del Canelo Álvarez para bajar de peso

Desde el mes de marzo, Paulo Chavira fue invitado al campamento de entrenamiento del Canelo Álvarez cuando se estaba preparando para pelear contra el boxeador cubano William Scull.

En aquella ocasión, Paulo Chavira aprovechó para grabar varios videos con el Canelo Álvarez y con el resto de su equipo y en uno de ellos lo retaron a que, si bajaba 50 kilos de peso, le darían 50 mil dólares.

Desde entonces, el influencer y tipster mexicano se ha dado a la tarea de realizar ejercicio así como de mejorar sus hábitos alimenticios y ha realizado videos entrenando con figuras como Adrian Marcelo, Ryan García o hasta Julio César Chávez.