Los Pumas consiguieron una nueva victoria en el Apertura 2025 de la Liga MX con una goleada que impresionó a todos, como fue el caso de dos comentaristas de ESPN que se gritaron durante más de 5 minutos en un programa en vivo.

Los Pumas aprovecharon que Guillermo Martínez, el “Memote”, recuperó su olfato goleador y con su doblete, pues ya había sido objeto de varias críticas por fallar goles, incluso no anotaba desde la Jornada 3 del futbol mexicano.

Las demás anotaciones estuvieron a cargo de Alan Medina y José Juan Macías, por lo que los universitarios consiguieron los tres puntos y llegaron a los 12 puntos para instalarse en el octavo lugar de la tabla general del Apertura 2025 de la Liga MX.

Pese al triunfo de los del Pedregal, 2 comentaristas de ESPN se gritaron de todo durante más de 5 minutos tras hablar del momento que vive Pumas actualmente.

¡Ridículo en ESPN! 2 comentaristas se gritaron de todo durante más de 5 minutos en vivo y todo por culpa de Pumas

Se trata de Dionisio Estrada y Paco Gabriel de Anda, quienes discutieron en Futbol Picante por culpa del Chimy Ávila, jugador que iba a ser refuerzo de Pumas, pero se cayó de último momento.

Los dos comentaristas discutieron porque Paco Gabriel de Anda señaló que el Chimy Ávila no iba a ser el factor determinante para Pumas, mientras que Dionisio Estrada dijo lo contrario, pues los universitarios no tienen a un joven canterano que le pueda competir al Memote Martínez o incluso a JJ Macías.

“Tú estás hablando, que pongan al joven, ¿cuál joven? dime nombres”, soltó Dionisio Estrada, mientras Paco Gabriel de Anda le respondió: “El joven es aquel que como Olalde, como Santillana, como Luis García, les dieron la oportunidad y fueron campeones de goleo”.

Ambos comentaristas siguieron discutiendo del mismo tema por más de 5 minutos sin llegar a una conclusión.

¿Cuál es el siguiente compromiso de Pumas?

Pese a la polémica que generaron Dionisio Estrada y Paco Gabriel de Anda, lo cierto es que los jugadores que tiene Pumas han sido los indicados para poder sacar los resultados.

El próximo duelo de Pumas será contra Tigres el próximo 20 de septiembre en punto de las 19:00 horas desde el Estadio Olímpico Universitario.