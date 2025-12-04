En las últimas semanas, el periodista David Faitelson de TUDN se enfrascó en una discusión en redes sociales con el comunicador Willie González de Multimedios debido al tema de si Gilberto Mora podía jugar o no contra Tigres.

Y es que, mientras que Willie González y sus compañeros alegaban que el juvenil de Xolos no podía jugar contra Tigres, David Faitelson y otros periodistas los criticaron por su forma de comportarse en televisión y radio.

Sin embargo, el pleito entre los comunicadores ha escalado en los últimos días hasta el punto en el que se han retado a una pelea a golpes e insultos en redes sociales, aunque el punto más alto ha sido que el de Multimedios reveló el sueldo del de TUDN.

Willie González se hace de palabras con David Faitelson en redes sociales

A través de su programa de radio La Hora de Willie, el comunicador de Multimedios reveló que le hicieron llegar un video en el que se aprecia como David Faitelson, al terminar una transmisión de TUDN, dijo que “se lo iba a agarrar a madrazos”.

Todo el apoyo moral para @WillieGzz, ojo que lo quiere golpear @DavidFaitelson_



La violencia nunca será la respuesta a una situación, ojalá pronto encuentre paz en su alma🙏🏼 pic.twitter.com/nzUcEh5uy3 — Guru (@LuisSilvaGG) December 2, 2025

Debido a ello, Willie González aseguró que no le tenía miedo a David Faitelson y le dijo que lo esperaba en Monterrey cuando fuera con TUDN para cubrir la semifinal de ida entre Rayados y Toluca.

No obstante el experiodista de ESPN y que hoy en día trabaja en Televisa respondió en redes sociales que “prefiere utilizar la cabeza antes que las manos…”, pero también le llamó acosador de menores.

Hola @WillieGzz

Veo que quieres hacer un “circo” de esto…

Mira, prefiero utilizar la cabeza antes que las manos, pero entiendo que, tú, ahí, estás en clara desventaja conmigo.

Ahora, miedo no te tengo. Ya te buscaré personalmente cuando vaya a Monterrey para aclarar las cosas.… https://t.co/zfL2xxg3ou — David Faitelson (@DavidFaitelson_) December 2, 2025

Willie González revela salario de David Faitelson en TUDN

Después de que David Faitelson lo acusara de ser acosador de menores en redes sociales, Willie González le respondió y aprovechó su programa de RG La Deportiva para exhibir su salario en TUDN.

“He recibido diez ofertas a diez empresas y las diez las he rechazado, yo nací en Multimedios y me moriré en Multimedios, yo no soy un vendido, el vendido es David Faitelson que desde ESPN decía que nunca iba a trabajar en Televisa, Televisa le ofrece un millón de pesos al mes de salario y se fue y se cambió de televisora…”, declaró Willie González.

"He recibido 10 ofertas de trabajo y las he rechazado. Yo nací en Multimedios y me moriré en Multimedios. Yo no soy un vendido, un vendido es Faitelson, él se cambió porque le ofrecieron un millón de pesos al mes, se fue y se cambió de televisora".



🎙️: @WillieGzz pic.twitter.com/0IctfMrI2N — RG La Deportiva (@rg690) December 3, 2025

Y es que, debido a su pasado en TV Azteca y a su relación cercana que tuvo por muchos años con José Ramón Fernández, David Faitelson aseguraba que nunca trabajaría para la televisora de Chapultepec.