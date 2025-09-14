Este 13 de septiembre, se dio una de las peleas más esperadas en el mundo del boxeo. El resultado fue sorpresivo para unos y no para otros. Canelo Álvarez perdió ante Terrence Crawford.

La realidad es que las apuestas tenían al Canelo Álvarez como ligeramente favorito sobre Terrence Crawford. Eso sí no se esperaba un nocaut, todo se decidió por decisión unánime.

Las tarjetas no fueron tan disparejas tampoco, 116-112, 115-113 y 115-113. Lo cierto es que el de Estados Unidos, conectó muchos golpes de poder y en ocasiones hizo ver mal al mexicano, especialmente en su defensa, algo que es su fuerte.

Ahora, los aficionados del de Jalisco esperan una revancha, pero puede que no sea tan fácil, ya que las condiciones serían puestas por el nuevo campeón supermediano. Pero lo veremos más adelante.

¿Canelo pidió revancha a Crawford? El boxeador mexicano habló tras su dolorosa derrota en Las Vegas

Como vimos, Canelo Álvarez perdió ante Terrence Crawford. Perdió todos sus títulos que puso en juego (de la AMB, CMB, OMB y FIB), y después de la pelea el mexicano reconoció a su rival sin pretextos.

"Sí, me siento fuerte, me siento bien. Es un gran peleador, le doy todo el crédito del mundo, comentó el Canelo Álvarez luego de perder ante Crawford.

También dejó una pista sobre si habrá una revancha: "Es increíble compartir la derrota con un gran peleador como él. Y si lo hacemos de nuevo, estoy contento de compartir el ring con un gran peleador. Estoy contento de estar aquí, ya he hecho mucho en el boxeo. Mi legado ya está ahí y sigo tomando riesgos. Mi legado ya ha sido grande y he tomado los riesgos que he querido“.

Terence Crawford gave Canelo his belts back 🤝 #CaneloCrawford pic.twitter.com/XYAvfyDj1F — Championship Rounds (@ChampRDS) September 14, 2025

¿Puede haber una revancha Canelo Álvarez vs Terrence Crawford?

Hay muchos aspectos a considerar para pensar en una revancha entre Canelo Álvarez y Terrence Crawford. Primero porque las condiciones serían diferentes, ya que las pondría el de Estados Unidas.

La otra y seguramente más importante, es la agenda del Canelo Álvarez. Recordemos que el mexicano firmó un acuerdo de varias peleas con Turki Alalshikh, hasta 2026.

Las fechas son las de siempre, en mayo y en septiembre. Los rivales aún no se conocen, pero se dice que el siguiente podría ser Christian Mbilli.

Posiblemente si llegan a un acuerdo, sí habría una revancha.