La espera terminó, este 13 de septiembre tendremos la denominada Pelea del Siglo. Por mucho tiempo, los aficionados le pedían a Canelo Álvarez que se enfrentara a Terence Crawford y al fin se va a dar.

Canelo Álvarez y Terence Crawford pactaron su pelea en peso supermediano y el pasado viernes, ambos boxeadores dieron un 167.5 libras, idénticos.

Además de que el mexicano pone en juego sus campeonatos de peso supermediano de la AMB, CMB, OMB y FIB, también competirán por un título no oficial llamado The Ring.

Gane quien gane, hay una increíble bolsa millonaria de 200 millones de dólares. El mexicano se llevará 150 millones y el estadounidense 50. Nada mal, para estar unas horas en el ring.

La pelea comenzará aproximadamente entre las 21:00 hrs y las 21:20, tiempo del centro de México. Esto debido a los combates previos.