Luego de la derrota del Canelo Álvarez frente Crawford, el exboxeador y promotor Óscar de la Hoya le lanzó una brutal burla al pugilista mexicano.

Es bien sabido por todos que la relación entre Canelo Álvarez y Óscar de la Hoya es una de las más complicadas por la enemistad que se han declarado ambos desde hace varios años, por lo que el promotor no dudó en burlarse del boxeador mexicano.

Ahora con la derrota en Las Vegas ante el estadounidense Crawford, el exboxeador aprovechó para mostrarle todo su desprecio al Canelo Álvarez.

¡Te lo dije! Óscar de la Hoya se burla del Canelo Álvarez tras brutal derrota ante Crawford

Luego de la dolorosa derrota del Canelo Álvarez, Óscar de la Hoya compartió un video en sus redes sociales donde aparece sentado en el sillón de una azotea con la ciudad de Las Vegas de fondo, mientras se ríe y lanza un mensaje para el boxeador mexicano.

“Se los dije idiotas... ¿qué acaban de ver? yo solo hablo de los hechos”, dice en el clip donde utilizó una playera con un pedazo de carne y la leyenda “eat more meat” (come más carne), en alusión a la polémica de dopaje que el Canelo Álvarez tuvo hace unos años en el que aseguró haber sido víctima de la ingesta de carne contaminada.

Dicha grabación de Óscar de la Hoya en contra del Canelo Álvarez provocó reacciones negativas en redes sociales por atacar al boxeador mexicano, con quien rompió relación por desacuerdos personales luego de haber sido su representante casi una década.

Oscar De La Hoya reacts to Canelo’s loss to Bud Crawford!! 😤😤#Boxing #CaneloCrawford pic.twitter.com/vm5ZrQrqdf — Fight Hub TV (@FightHubTV) September 14, 2025

Óscar de la Hoya le advirtió a Canelo Álvarez para su pelea contra Crawford

La burla de Óscar de la Hoya hacia el Canelo Álvarez se dio luego de que días previos a su combate contra Crawford el promotor diera su pronóstico.

Fue en su cuenta de Instagram que Óscar de la Hoya dijo que el Canelo Álvarez debía noquear a Crawford si quería ganar, pues de lo contrario, el estadounidense le ganaría el combate.

“Le doy una gran oportunidad (a Canelo) en el séptimo, octavo, noveno y décimo round para noquear a Crawford, si él no hace eso entonces Crawford le va a dar una paliza, podría ser otro Mayweather vs. Canelo, recuerden cuando Mayweather lo estaba escolarizando y haciéndolo parecer tonto, eso puede suceder”, advirtió Óscar de la Hoya al Canelo, algo que, para la mala fortuna del mexicano, terminó ocurriendo.