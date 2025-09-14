Michael Buffer, icónico presentador estadounidense, protagonizó uno de los momentos de la noche al equivocarse en la presentación del Canelo Álvarez previo al comienzo de su pelea contra Crawford.

Y es que, Michael Buffer introdujo al Canelo Álvarez como un peleador originario de Guadalajara, Sinaloa, es decir, si dijo bien la ciudad pero se equivocó en el estado del que es originario el boxeador mexicano.

Saúl Álvarez terminó cayendo por decisión unánime ante Bud Crawford y perdió todos sus títulos del peso supermediano además de que sumó la tercera derrota de su carrera de 20 años.

Michael Buffer regó el tepache en la presentación de Canelo Álvarez contra Crawford

A pesar de los años que tiene de experiencia como presentador en el boxeo, Michael Buffer se equivocó en uno de los combates más importantes de su carrera y presentó mal al Canelo Álvarez contra Crawford.

“De Guadalajara, Sinaloa”, mencionó Michael Buffer en vez de decir “Guadalajara, Jalisco”, al decir de donde es oriundo el Canelo Álvarez, algo que no pasó desapercibido por los fans que estaban viendo el combate.

Incluso, “Guadalajara, Sinaloa” se volvió tendencia en redes sociales debido a que fueron varios los que se percataron del error cometido por el presentador al momento de introducir al tapatío.

Así fue la derrota de Canelo Álvarez contra Terrence Crawford

A pesar de que Canelo Álvarez era el gran favorito para ganar la pelea contra Terrence Crawford, el mexicano fue sorprendido por el estadounidense y terminó perdiendo sus títulos del peso supermediano.

Por decisión unánime, Terrence Crawford venció a Canelo Álvarez a pesar de que fue él quien tuvo que subir de peso para estar en la misma categoría. Si bien el tapatío nunca estuvo en riesgo de ser noqueado, el de Omaha fue quien aterrizó la mayoría de golpes.

The best moments from Terence Crawford’s undisputed win vs Canelo Alvarez 🏆#CaneloCrawford on Netflix l #RiyadhSeasonCard | @RiyadhSeason 🥊 pic.twitter.com/5A9ITCtS40 — Ring Magazine (@ringmagazine) September 14, 2025

Después del combate, Bud fue cuestionado sobre si decidiría colgar los guantes o continuaría peleando, pero dejó todo el aire. Por otro lado, Canelo tampoco aclaró si pedirá la revancha para recuperar sus cinturones.

Este fue el segundo te tres combate que Saúl Álvarez firmó con Turki Al-Sheikh pero aún no se tiene definido contra quien será el último.