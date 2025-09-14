Canelo Álvarez desafío a Netflix, Dana White y, en general, a la organización de su pelea contra Terence Crawford, luego de que le prohibieran cantar el Himno Nacional Mexicano previo al combate de esta noche en Las Vegas.

Desde la tarde de este sábado 13 de septiembre comenzó a circular el rumor de que no se cantaría el Himno Nacional Mexicano, algo completamente inusual en peleas de box, aunque sea en territorio de Estados Unidos y más en celebración por el Día de la Independencia.

Se reveló que Netflix habría tomado esta decisión, aunque reportan que fue Dana White, presidente de UFC y pieza clave en la organización de la cartelera de esta noche.

Canelo Álvarez se tomó esto personal y decidió que cantaría el Himno Nacional Mexicano sí o sí, y lo hizo dentro de su vestidor, a minutos de salir al ring.

El Himno Nacional Mexicano lo cantó Fey, quien era la invitada para hacerlo en el ring previo a la pelea. La cantante mexicano finalmente lo cantó, aunque en el vestidor del pugilista mexicano.

El Himno desde Las Vegas vamos Canelo🇲🇽 !!! pic.twitter.com/ELer1I1Apq — Fey (@officialfey) September 14, 2025

Nota en desarrollo. En breve más información...