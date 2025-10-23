Después de ganar la prueba contrarreloj del Campeonato Nacional de Ciclismo de Ruta, Isaac del Toro volverá pronto a la bicicleta; te detallamos el día, hora y canal para ver al mexicano en este evento.

El calendario oficial del Campeonato Nacional de Ciclismo de Ruta 2025 contempla las pruebas contrarreloj, las categorías juveniles y la prueba de ruta élite, y en dos de ellas correrá Isaac del Toro.

Día para ver a Isaac del Toro en la prueba de ruta del Campeonato Nacional de Ciclismo

Además de la prueba contrarreloj, que ya ganó Isaac del Toro, el mexicnao competirá en la prueba de ruta élite con la que cerrará el Campeonato Nacional de Ciclismo, el sábado 25 de octubre.

Las satisfaccciones para Isaac del Toro no se acaban, y sin duda, correr ante su gente lo llena de motivación para no bajar el ritmo e ir por otra victoria.

Hora para ver a Isaac del Toro en la prueba de ruta del Campeonato Nacional de Ciclismo

Isaac del Toro buscará ganar la prueba élite de ruta del Campeonato Nacional de Ciclismo que se realiza en Ensenada, Baja California, prueba que está programada para iniciar a las 8 horas, tiempo del centro de México.

Canal para ver a Isaac del Toro en la prueba de ruta del Campeonato Nacional de Ciclismo

La prueba de ruta élite del Campeonato Nacional de Ciclismo no tiene confirmada transmisión, y de no concretarse, la única forma de seguir a Isaac del Toro en la competencia es a través de cuentas especializadas en redes sociales.

Evento: Campeonato Nacional de Ciclismo

Prueba: Ruta élite

Fecha: Sábado 25 de octubre de 2025

Horario: 8 horas, tiempo del centro de México

Transmisión: Sin confirmar

¿Cómo será la prueba de ruta élite en la que correrá Isaac del Toro?

Isaac del Toro es favorito para lograr el doblete en el Campeonato Nacional de Ciclismo, sumando a su triunfo en la prueba contarreloj, la victoria en la competencia de ruta, el sábado 25 de octubre.

La Arena Valle de Guadalupe será testigo de la competencia de ruta élite, en la que Isaac de Toro recorrerá 140 kilómetros en busca de otro éxito sobre su bicicleta.