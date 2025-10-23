México enfrenta en un partido definitivo a Camerún en la Jornada 3 del Mundial Sub-17 Femenil; te decimos dónde y a qué hora ver el juego.

Con el pase a los octavos de final del Mundial Sub-17 Femenil en sus manos, México enfrenta a Camerún, la peor escuadra del Grupo B, que llega a la Jornada 3 sin puntos.

México vs Camerún: ¿Dónde ver al Tri en la Jornada 3 del Mundial Sub-17 Femenil?

México se mide con la selección de Camerún el viernes 24 de octubre en la cancha 2 de la Academia de Futbol Mohammed VI, en la Jornada 3 del Mundial Sub-17 Femenil.

La transmisión del partido México vs Camerún será a través de las señales de TUDN, ViX y FIFA+.

México vs Camerún: A qué hora ver al Tri en la Jornada 3 del Mundial Sub-17 Femenil

México vs Camerún se medirán a partir de las 13 horas, tiempo del centro de México, en la Jornada 3 del Mundial Sub-17 Femenil.

Partido: México vs Camerún

Fecha: Viernes 24 de octubre de 2025

Hora: 13 horas, tiempo del centro de México

Sede: Cancha 2 de la Academia de Futbol Mohammed VI

Canal: TUDN, ViX y FIFA+

¿Cómo llega México a la Jornada 3 del Mundial Sub-17 Femenil vs Camerún?

México venció 1-0 a Países Bajos en la Jornada 2 de la Fase de Grupos del Mundial Sub-17 Femenil.

El gol del triunfo fue obra de la mexicana Citlalli Reyes, quien al minuto 87 realizó una jugada individual y definió con un disparo de media distancia para asegurar los tres puntos.

México llegaba con una derrota ante Corea del Norte en su debut, por lo que el triunfo le permitió mantenerse en la competencia por avanzar a los octavos de final, ya sea como segundo lugar del grupo o como uno de los mejores terceros.

Los últimos minutos México jugó con una futbolista menos tras la expulsión de Vanessa Paredes, quien no podrá jugar ante Camerún.

Así marcha el Grupo B del Mundial Sub-17 Femenil: