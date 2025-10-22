La Jornada 15 de la Liga MX continúa con el Mazatlán vs América en el Estadio el Encanto; te decimos cuándo y dónde ver el partido de las Águilas.

Mazatlán y América pelean por situaciones muy distintas en la Liga MX, pero las Águilas tienen un mejor panorama en la competencia.

Mazatlán vs América: ¿Cuándo ver a las Águilas en la Jornada 15 de Liga MX?

El viernes 24 de octubre se enfrentan Mazatlán vs América, en la continuación de la Jornada 15 de la Liga MX.

Dos partidos se jugarán el viernes 24 de octubre, como parte de la Jornada 15 de la Liga MX, siendo el Mazatlán vs América el duelo estelar.

Mazatlán vs América: ¿Dónde ver a las Águilas en la Jornada 15 de Liga MX?

Las señales de Canal 7, FOX One y Caliente TV transmitirán el partido Mazatlán vs América, en la Jornada 15 de la Liga MX.

La visita de las Águilas del América a Mazatlán está programada a las 21 horas, tiempo del centro de México.

Partido: Mazatlán vs América

Fase: Jornada 15 de la Liga MX

Fecha: Viernes 24 de octubre de 2025

Horario: 21 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio El Encanto

Transmisión: Canal 7, FOX One y Caliente TV

¿Cómo va América en el Apertura 2025 de la Liga MX previo a la Jornada 15?

América recibió a Puebla en la Jornada 14 de la Liga MZ en la cancha del Estadio Ciudad de los Deportes, con la mente puesta en el liderato del Apertura 2025.

América llegó a 30 puntos tras vencer 2-1 a Puebla, y se mantiene en la pelea por la cima de la competencia de la Liga MX, superado solamente por el líder Toluca.

¿Cómo va el Mazatlán en el Apertura 2025 de la Liga MX previo a su partido vs América?

El Mazatlán suma 11 puntos en el lugar 15 de la tabla de posiciones de la Liga MX, y sería muy importante ganar los tres puntos ante el América.

En la Jornada 14 de la Liga MX, Mazatlán empató 2-20 con Santos, por lo que intentará aprovechar su segundo partido consecutivo jugando como local.

Mazatlán ocupa el lugar 14 con 12 unidades, aún con posibilidades de calificar al Play-In.