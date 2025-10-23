Isaac del Toro volvió a la bicicleta hoy jueves 23 de octubre para tomar parte de la prueba contrarreloj del Campeonato Nacional de Ciclismo de Ruta; te contamos cómo le fue al ciclista mexicano.

El ciclista mexicano Isaac del Toro fue la gran atracción en el inicio del Campeonato Nacional de Ciclismo de Ruta, que se realiza en Ensenada, Baja California, tierra natal del ciclista mexicano.

¿Cómo le fue a Isaac del Toro en la contrarreloj de Campeonato Nacional de Ciclismo?

Isaac del Toro participó el jueves 23 de octubre en la prueba contrarreloj del Campeonato Nacional de Ciclismo de Ruta, la primera de dos competencias en las que tomará parte durante el evento.

Alrededor de las 13:30 horas, Isaac del Toro arrancó en Viñedos del Mar su participación en la prueba contrarreloj en Ensenada, Baja California, donde el mexicano fue ovacionado por la gente que acudió a verlo.

Isaac del Toro ganó la prueba de contrarreloj individual masculina Élite, al finalizar en el primer lugar con un tiempo de 25:25:74 minutos, en el Valle de Guadalupe.

Isaac del Toro brilló en su tierra natal

La victoria en la prueba contarreloj que constó de 16 kilómetros, fue la número 17 de Isaac del Toro en su temporada, ya que el Campeonato Nacional de Ciclismo de Ruta fue reconocido por la Unión Ciclista Internacional.

No podía ser de otra manera, Isaac del Toro confirmó en su tierra, Ensenada, que es uno de los mejores ciclistas del momento.

Isaac del Toro tomó la salida en Viñedos del Mar, y siguió el trazado espectacular en la carretera transpeninsular y la libre a Rosarito.

Edgar Cadena y Eder Frayre quedaron en segundo y tercer lugar, respectivamente, en la contrarreloj.

El nuevo campeón nacional de contrarreloj varonil es Isaac del Toro🇲🇽



El nuevo ídolo y referente, no solo del ciclismo sino del deporte mexicano en general, suma una nueva victoria en la temporada 2025. pic.twitter.com/lYN5L9FI4J — Olimpismo Mexicano (@OlimpismoMex) October 23, 2025

¿Cuándo y en qué prueba del Campeonato Nacional de Ciclismo de Ruta competirá Isaac del Toro?

Después de competir en la prueba contrarreloj del Campeonato Nacional de Ciclismo de Ruta, Isaac del Toro descansará un día para volver a la bicicleta.

El calendario oficial del Campeonato Nacional de Ciclismo de Ruta 2025 contempla las pruebas contrarreloj, las categorías juveniles y la prueba de ruta élite, y en dos de ellas correrá Isaac del Toro.

Además de la prueba contrarreloj, Isaac del Toro competirá en la prueba de ruta élite con la que cerrará el evento, el sábado 25 de octubre.

Las satisfaccciones para Isaac del Toro no se acaban, y sin duda, correr ante su gente lo llena de motivación para no bajar el ritmo e ir por otra victoria más.