El Anderlecht del Chino Huerta visita al Charleroi en la Jornada 12 de la Liga de Bélgica; te decimos cuándo, la hora y el canal para ver el partido.

El Anderlecht busca acercarse al líder de la Liga de Bélgica venciendo al Charleroi, partido en que el mexicano Chino Huerta podría ver acción.

¿Cuándo juega Chino Huerta con el Anderlecht en la Liga de Bélgica?

El Chino Huerta y el Anderlecht visitan al Charleroi el viernes 24 de octubre, en la Jornada 12 de la Liga de Bélgica.

Hora para ver al mexicano Chino Huerta con el Anderlecht en la Liga de Bélgica

A las 12:45 horas, tiempo del centro de México inicia el partido Charleroi vs Anderlecht, cita en la que el Chino Huerta buscaría ayudar a su equipo a sumar los tres puntos en la Liga de Bélgica.

Canal para ver al Chino Huerta con el Anderlecht en la Liga de Bélgica

El partido del Anderlecht del Chino Huerta vs Charleroi será transmitido a través de la plataforma DAZN.

Partido: Charleroi vs Anderlecht

Fase: Jornada 12 de la Liga de Bélgica

Fecha: Viernes 24 de octubre de 2025

Horario: 12:45 horas, tiempo del centro de México

Sede: Stade du Pays de Charleroi

Transmisión: DAZN

¿Cómo llega Anderlecht al partido de la Jornada 12 de la Liga de Bélgica?

El Anderlecht del Chino Huerta ha tenido un buen arranque de temporada en la Liga de Bélgica, paso que buscan mantener en la Jornada 12 vs Charleroi.

El Anderlecht empató 2-2 con el Sint-Truidense en la Jornada 11 de la Liga de Bélgica.

El Anderlecht suma 19 puntos en la Liga de Bélgica y ocupa el tercer lugar de la competencia, aunque el líder los supera por 7 unidades.

¿Cómo le ha ido al Chino Huerta en la temporada de la Liga de Bélgica?

Después de no jugar en los primeros tres partidos de la Liga de Bélgica, el Chino Huerta ha tenido minutos casi en el resto de los partidos de la competencia.

El Chino Huerta suele ser uno de los jugadores constantes en las alineaciones del Anderlecht en la Liga de Bélgica, aunque sólo ha anotado un gol.