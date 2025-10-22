La temporada 2025-2026 de la NFL continúa con la Semana 8; te damos las fechas, horarios y dónde ver todos los partidos en vivo en México.

Después de la Semana 7 de la NFL en la que los Colts se afianzaron como la escuadra con mejores números en la temporada, siguen las acciones en la Semana 8.

NFL Semana 8: Fecha, horario y dónde ver el arranque de la nueva jornada

El primer partido de la Semana 8 de la NFL será el jueves 23 de octubre, y sobre el emparrillado del SoFi Stadium se enfrentarán Vikings vs Chargers.

Vikings vs Chargers

Semana 8 de la NFL

Fecha: Jueves 23 de octubre de 2025

Horario: 18:15 horas, tiempo del centro de México

Canal: Fox Sports y DAZN

NFL Semana 8: Fechas, horarios y dónde ver los juegos del domingo

La mayoría de los partidos de la Semana 8 de la NFL se jugarán el domingo 26 de octubre.

A continuación te damos todos los detalles para ver en vivo en México los partidos de la Semana 8 de la NFL, programados el domingo 26 de octubre.

Dolphins vs Falcons

Semana 8 de la NFL

Fecha: Domingo 26 de octubre de 2025

Horario: 11 horas, tiempo del centro de México

Canal: DAZN

Bears vs Ravens

Semana 8 de la NFL

Fecha: Domingo 26 de octubre de 2025

Horario: 11 horas, tiempo del centro de México

Canal: DAZN

Jets vs Bengals

Semana 8 de la NFL

Fecha: Domingo 26 de octubre de 2025

Horario: 11 horas, tiempo del centro de México

Canal: DAZN

Bills vs Panthers

Semana 8 de la NFL

Fecha: Domingo 26 de octubre de 2025

Horario: 11 horas, tiempo del centro de México

Canal: ViX y DAZN

49ers vs Texans

Semana 8 de la NFL

Fecha: Domingo 26 de octubre de 2025

Horario: 11 horas, tiempo del centro de México

Canal: Fox Sports y DAZN

Browns vs Patriots

Semana 8 de la NFL

Fecha: Domingo 26 de octubre de 2025

Horario: 11 horas, tiempo del centro de México

Canal: DAZN

Giants vs Eagles

Semana 8 de la NFL

Fecha: Domingo 26 de octubre de 2025

Horario: 11 horas, tiempo del centro de México

Canal: Fox Sports y DAZN

Buccaners vs Saints

Semana 8 de la NFL

Fecha: Domingo 26 de octubre de 2025

Horario: 14:05 horas, tiempo del centro de México

Canal: DAZN y Canal 9

Giants vs Broncos

Semana 8 de la NFL

Fecha: Domingo 26 de octubre de 2025

Horario: 14:05 horas, tiempo del centro de México

Canal: DAZN

Titans vs Colts

Semana 8 de la NFL

Fecha: Domingo 26 de octubre de 2025

Horario: 14:25 horas, tiempo del centro de México

Canal: Fox Sports y DAZN

Cowboys vs Broncos

Semana 8 de la NFL

Fecha: Domingo 26 de octubre de 2025

Horario: 14:25 horas, tiempo del centro de México

Canal: Fox Sports y DAZN

Packers vs Steelers

Semana 8 de la NFL

Fecha: Domingo 26 de octubre de 2025

Horario: 18:20 horas, tiempo del centro de México

Canal: ESPN y Disney+

NFL Semana 8: Hora y canal para ver el Monday Night

Con un partido termina el lunes 27 de octubre la actividad de la Semana 8 de la NFL.

Commanders vs Chiefs