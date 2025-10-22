La temporada 2025-2026 de la NFL continúa con la Semana 8; te damos las fechas, horarios y dónde ver todos los partidos en vivo en México.
Después de la Semana 7 de la NFL en la que los Colts se afianzaron como la escuadra con mejores números en la temporada, siguen las acciones en la Semana 8.
NFL Semana 8: Fecha, horario y dónde ver el arranque de la nueva jornada
El primer partido de la Semana 8 de la NFL será el jueves 23 de octubre, y sobre el emparrillado del SoFi Stadium se enfrentarán Vikings vs Chargers.
Vikings vs Chargers
- Semana 8 de la NFL
- Fecha: Jueves 23 de octubre de 2025
- Horario: 18:15 horas, tiempo del centro de México
- Canal: Fox Sports y DAZN
NFL Semana 8: Fechas, horarios y dónde ver los juegos del domingo
La mayoría de los partidos de la Semana 8 de la NFL se jugarán el domingo 26 de octubre.
A continuación te damos todos los detalles para ver en vivo en México los partidos de la Semana 8 de la NFL, programados el domingo 26 de octubre.
Dolphins vs Falcons
- Semana 8 de la NFL
- Fecha: Domingo 26 de octubre de 2025
- Horario: 11 horas, tiempo del centro de México
- Canal: DAZN
Bears vs Ravens
- Semana 8 de la NFL
- Fecha: Domingo 26 de octubre de 2025
- Horario: 11 horas, tiempo del centro de México
- Canal: DAZN
Jets vs Bengals
- Semana 8 de la NFL
- Fecha: Domingo 26 de octubre de 2025
- Horario: 11 horas, tiempo del centro de México
- Canal: DAZN
Bills vs Panthers
- Semana 8 de la NFL
- Fecha: Domingo 26 de octubre de 2025
- Horario: 11 horas, tiempo del centro de México
- Canal: ViX y DAZN
49ers vs Texans
- Semana 8 de la NFL
- Fecha: Domingo 26 de octubre de 2025
- Horario: 11 horas, tiempo del centro de México
- Canal: Fox Sports y DAZN
Browns vs Patriots
- Semana 8 de la NFL
- Fecha: Domingo 26 de octubre de 2025
- Horario: 11 horas, tiempo del centro de México
- Canal: DAZN
Giants vs Eagles
- Semana 8 de la NFL
- Fecha: Domingo 26 de octubre de 2025
- Horario: 11 horas, tiempo del centro de México
- Canal: Fox Sports y DAZN
Buccaners vs Saints
- Semana 8 de la NFL
- Fecha: Domingo 26 de octubre de 2025
- Horario: 14:05 horas, tiempo del centro de México
- Canal: DAZN y Canal 9
Giants vs Broncos
- Semana 8 de la NFL
- Fecha: Domingo 26 de octubre de 2025
- Horario: 14:05 horas, tiempo del centro de México
- Canal: DAZN
Titans vs Colts
- Semana 8 de la NFL
- Fecha: Domingo 26 de octubre de 2025
- Horario: 14:25 horas, tiempo del centro de México
- Canal: Fox Sports y DAZN
Cowboys vs Broncos
- Semana 8 de la NFL
- Fecha: Domingo 26 de octubre de 2025
- Horario: 14:25 horas, tiempo del centro de México
- Canal: Fox Sports y DAZN
Packers vs Steelers
- Semana 8 de la NFL
- Fecha: Domingo 26 de octubre de 2025
- Horario: 18:20 horas, tiempo del centro de México
- Canal: ESPN y Disney+
NFL Semana 8: Hora y canal para ver el Monday Night
Con un partido termina el lunes 27 de octubre la actividad de la Semana 8 de la NFL.
Commanders vs Chiefs
- Semana 8 de la NFL
- Fecha: Lunes 27 de octubre de 2025
- Horario: 18:15 horas, tiempo del centro de México
- Canal: ESPN y Disney+