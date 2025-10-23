Real Madrid vs FC Barcelona se juegan la cima de LaLiga en el Clásico del futbol español; te compartimos el horario y canal para ver el partido de la Jornada 10 de la competencia.

Dos puntos separan al Real Madrid del FC Barcelona, por lo que ganar las tres unidades para ambos equipos será vital en el Clásico de LaLiga que se juega el domingo 26 de octubre.

Real Madrid vs FC Barcelona dónde ver: Horario para ver El Clásico de LaLiga

A las 9:15 horas, tiempo del centro de México, Real Madrid vs FC Barcelona chocan en el Clásico de LaLiga.

Real Madrid vs FC Barcelona dónde ver: Canal para ver El Clásico de LaLiga

La plataforma SKY Sports transmitirá el partido Real Madrid vs FC Barcelona , en el Clásico de LaLiga que se jugará el domingo 26 de octubre.

Partido: Real Madrid vs FC Barcelona

Fase: Jornada 10 de LaLiga

Fecha: Domingo 26 de octubre de 2025

Horario: 9:15 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Santiago Bernabéu

Transmisión: SKY Sports

¿Cómo llega Real Madrid al Clásico de LaLiga vs el FC Barcelona?

El Real Madrid venció 1-0 al Getafe en calidad de visitante, para afianzarse en la cima de LaLiga tras 10 jornadas disputadas, previo al Clásico de LaLiga contra el FC Barcelona.

Con 24 puntos, el Real Madrid supera las 22 unidades del FC Barcelona, por lo que intentará poner más distancia sobre los culés.

Previo al Clásico de LaLiga, el Real Madrid derrotó 1-0 a la Juventus en la Jornada 3 de la Champions League.

¿Cómo llega el FC Barcelona al Clásico de LaLiga contra el Real Madrid?

Previo al Clásico de la Liga contra el Real Madrid, el FC Barcelona vapuleó 6-1 al Olympiacos en la Jornada 3 de la Champions League.

En cuanto a LaLiga, el FC Barcelona ganó 2-1 al Girona para mantenerse en la pelea por el liderato de la competencia.

Una victoria en la cancha del Estadio Santiago Bernabéu, le daría la cima al FC Barcelona superando por un punto al Real Madrid, de ahí la importancia del Clásico de LaLiga.