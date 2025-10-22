Dodgers vs Blue Jays están listos para arrancar la Serie Mundial de las Grandes Ligas con el Juego 1; te damos la hora y canal para ver el playball en el Rogers Centre de Toronto, el viernes 24 de octubre.

Después de vencer en siete juegos a los Mariners para coronarse en la Liga Americana, los Blue Jays enfrentarán un reto mayor llamado Dodgers, que barrió a los Brewers en la Serie de Campeonato de la Liga Nacional.

Dodgers vs Blue Jays: Hora para ver el Juego 1 de la Serie Mundial de Grandes Ligas

El playball del Juego 1 de la Serie Mundial de las Grandes Ligas, Dodgers vs Blue Jays, se cantará en punto de las 18 horas, tiempo del centro de México.

Dodgers vs Blue Jays: Canal para ver el Juego 1 de la Serie Mundial de Grandes Ligas

Las señales de ESPN, FOX, Caliente TV e Imagen transmitirán la Serie Mundial de las Grandes Ligas, Dodgers vs Blue Jays, misma que empezará con el Juego 1.

Evento: Serie Mundial de las Grandes Ligas

Fase: Juego 1 de la Serie Mundial

Horario: 18 horas, tiempo del centro de México

Sede: Rogers Centre, Toronto

Transmisión: Imagen TV, ESPN, FOX y Caliente TV

¡El escenario está listo! ¡Los protagonistas a la espera!



¡Solo un equipo levantará el trofeo de la Serie Mundial 2025! 🏆 pic.twitter.com/kTLHg66J7r — MLB Español (@mlbespanol) October 22, 2025

¿Quién es favorito para ganar la Serie Mundial de las Grandes Ligas?

Los Ángeles Dodgers son favoritos para ganar la Serie Mundial de las Grandes Ligas, sobre los Toronto Blue Jays, en un compromis que se definirá cuando una de las novenas gane 4 de 7 duelos posibles.

Dodgers tiene la mira puesta en su novena corona y en convertirse en el primer equipo desde los Yankees en 1998, 1999 y 2000, en ganar la Serie Mundial en años consecutivos.

La Serie Mundial 2025 será inédito, y los Blue Jays no habían llegado a esta fase desde que se coronó en años consecutivos en 1992 (ante los Bravos) y 1993 (ante los Filis).

¿Por qué inicia la Serie Mundial en la casa de los Blue Jays?

Los Blue Jays serán locales en el Juego 1 de la Serie Mundial de las Grandes Ligas, debido a que terminaron la temporada con un récord de 94-68, uno mejor que el de los Dodgers (93-69).

Los dos primeros juegos se disputarán en el Rogers Centre de Toronto, el 24 y 25 de octubre.

La serie se trasladará a Los Ángeles para los Juegos 3 (27 de octubre), 4 (28 de octubre) y, de ser necesario, el 5 (29 de octubre).

El Juego 6 se jugaría en Halloween, de regreso en Toronto, y el Juego 7, el 1 de noviembre.

Dodgers vs Blue Jays: Así va la serie histórica entre las novenas que jugarán la Serie Mundial

Los Dodgers lideran la serie histórica, 19-11, sobre los Blue Jays. La novena de Los Ángeles ha ganado 14 de los últimos 19 enfrentamientos, incluyendo dos de tres juegos esta temporada en agosto en el Dodger Stadium.

En esa serie, Blake Snell y Clayton Kershaw permitieron solo una carrera limpia combinada en 16 innings.