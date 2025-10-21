Las emociones de la Fórmula 1 regresan a México en la temporada 2025 con el GP de México; así que estamos listos para compartirte las fechas, horarios y dónde ver la carrera.

Después de la victoria de Max Verstappen en el GP de Estados Unidos, la Fórmula 1 cruzará la frontera para dirigirse hasta el Autódromos Hermanos Rodríguez, donde los bólidos del Gran Circo competirán en el GP de México 2025.

GP de México 2025: Fechas para ver la carrera de la Fórmula 1 en el Hermanos Rodríguez

La Fórmula 1 continúa su andar en el continente americano con la carrera 19 de la temporada 2025, el siempre colorido GP de México 2025, cuyas actividades inician el viernes 25 de octubre y cerrarán con la gran carrera el domingo 27 de octubre.

GP de México 2025: Horarios para ver la carrera de la Fórmula 1 en el Hermanos Rodríguez

El GP de México 2025 de la Fórmula 1 tendrá tres prácticas libre entre viernes y sábado, continuará con la clasificación y culminará con la carrera principal.

A continuación te compartimos los horarios de actividades del GP de México 2025:

Práctica 1 | Viernes 25 de octubre | 12:30 horas

Práctica 2 | Viernes 25 de octubre | 16 horas

Práctica 3 | Sábado 26 de octubre | 11:30 horas

Clasificación carrera | Sábado 26 de octubre | 15 horas

Carrera GP de México 2025 | Domingo 27 de octubre | 14 horas

IT'S RACE WEEK AGAIN! 🙌



This time we're heading to the buzzing metropolis of Mexico City! 🇲🇽💪#F1 #MexicoGP pic.twitter.com/SI50YsK5jd — Formula 1 (@F1) October 20, 2025

GP de México 2025: ¿Dónde ver la carrera de la Fórmula 1?

La transmisión del GP de México 2025 será a través de la cadena SKY Sports y el Canal 5, además, las actividades pueden seguirse en el servicio de streaming (F1TV).

Evento: GP de México 2025

Fecha: Carrera el domingo 27 de octubre de 2025

Horario: 14 horas, tiempo del centro de México

Sede: Autódromo Hermanos Rodríguez

Transmisión: Canal 5, SKY Sports y F1TV

¿Cómo quedó el GP de Estados Unidos de la Fórmula 1?

Previo al GP de México 2025, Max Verstappen ganó el GP de Estados Unidos de la Fórmula 1, el domingo 19 de octubre.

El GP de Estados Unidos 2025 de la Fórmula 1 vio a Max Verstappen dominar de principio a fin en el Circuito de las Américas de Austin, Texas.

Así quedó el GP de Estados Unidos:

Max Verstappen | Red Bull Lando Norris | McLaren Charles Lecrec | Ferrari Lewis Hamilton | Ferrari Oscar Piastri | McLaren

¿Cómo va el campeonato de pilotos de la Fórmula 1 previo al GP de México 2025?

Previo al GP de México 2025, el campeonato de pilotos de la Fórmula 1 está liderado por Oscar Piastri con 324 puntos, seguido por Lando Norris y Max Verstappen.

Clasificación del campeonato de pilotos de Fórmula 1: