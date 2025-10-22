México enfrenta en un partido amistoso a Nueva Zelanda como parte de la Fecha FIFA del furbol femenil; te decimos dónde y a qué hora ver el juego que se realizará en el Estadio Ciudad de los Deportes.

Nueva Zelanda visita a la Selección Mexicana Femenil en partido amistoso, en el primer de dos juegos que disputarán ambos combinados en esta Fecha FIFA.

México vs Nueva Zelanda: ¿Dónde ver el partido amistoso de la Selección Mexicana Femenil?

México recibe en partido amistoso femenil a Nueva Zelanda el jueves 23 de octubre en la cancha del Estadio Ciudad de los Deportes.

La transmisión del partido México vs Nueva Zelanda será a través de las redes sociales de la Selección Nacional.

México vs Nueva Zelanda: ¿A qué hora ver el partido amistoso de la Selección Mexicana Femenil?

El Estadio Ciudad de los Deportes será el escenario del silbatazo inicial del partido México vs Nueva Zelanda, a partir de las 20 horas, tiempo del centro de México.

Partido: México vs Nueva Zelanda

Fecha: Jueves 23 de octubre

Hora: 20 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Ciudad de los Deportes

Canal: Redes sociales de la Selección Nacional

¡Heyyyy! Queremos verlas y verlos este 23 de octubre 📆 apoyando a nuestro equipo. 🇲🇽



🎟️ Participa y gana boletos para ir a la Ciudad de lo Deportes: https://t.co/TTZpcdjYtE#UnEquipoUnSueño pic.twitter.com/bqaVYE5XCY — Selección Nacional de México Femenil (@Miseleccionfem) October 8, 2025

México vs Nueva Zelanda: Convocatoria de la Selección Femenil para la Fecha FIFA

Pedro López, DT de México, dio a conocer la lista de jugadoras que disputarán los juegos de preparación de la Selección Femenil ante Nueva Zelanda en esta Fecha FIFA.

Destacan en la convocatoria siete jugadoras de Tigres femenil, además de la exfelina, Lizbeth Ovalle, quien juega ahora en Estados Unidos.

También roban miradas una serie de futbolistas consolidadas con las que se busca dar solidez al equipo como Kenti Robles, Greta Espinoza, Rebeca Bernal, María Sánchez y Charlyn Corral.

Además del partido del jueves 23 de octubre en la Ciudad de México, la Selección Mexicana Femenil se medirá con Nueva Zelanda el domingo 26 de octubre en el Estadio Olímpico Benito Juárez, de Ciudad Juárez.

Esta es la convocatoria de la Selección Mexicana Femenil para medirse con Nueva Zelanda:

Porteras:

Esthefanny Barreras (Pachuca)

Celeste Espino (Chivas)

Itzel Velasco (América)

Defensas

Kimberly Rodríguez (América)

Ivonne Gutiérrez (Cruz Azul)

Kenti Robles (Pachuca)

Greta Espinoza (Tigres)

Reyna Reyes (Portland Thorns)

Anika Rodríguez (Tigres)

Cristina Ferral (Tigres)

Rebeca Bernal (Washington Spirit)

Mediocampistas

Alice Soto (Rayadas)

Karla Nieto (Pachuca)

Alexia Delgado (Tigres)

Fátima Servín (Rayadas)

Aaliyah Farmer (Tigres)

Delanteras