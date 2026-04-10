La Liga MX estaría a punto de volver al EA Sports FC en el año 2027, con lo que se acabaría la sequía de cinco años de los que los gamers mexicanos aficionados al futbol azteca.

Según el comunicador Raúl “Pollo” Ortiz, la Liga MX podría reaparecer en la entrega del año 2027, específicamente en EA Sports FC 27, lo que marcaría el regreso oficial del balompié nacional.

La Liga MX volvería al EA Sports (Ana Molina)

¿Cuándo fue la última aparición de la Liga MX en EA Sports FC?

Hasta el momento la Liga MX y EA Sports FC no han confirmado la versión sobre el regreso de los equipos de la Liga MX al videojuego, algo que no ocurre desde el año 2022.

Cabe recordar que la salida de la Liga MX de EA Sports FC fue un golpe fuerte en la exposición del futbol mexicano en estos espacios, pausando un vínculo de casi dos décadas con la franquicia.

En el lanzamiento de EA Sports FC 24, la Liga MX ya no apareció, mientras que los directivos del futbol mexicano firmaron un acuerdo de exclusividad con la empresa Konami.

¿Qué implica el regreso de la Liga MX a EA Sport?

Si se concreta el regreso de la Liga MX a EA Sports FC, significaría el retorno de los clubes históricos del futbol mexicano como Chivas y América.

Los estadios, uniformes y plantillas oficiales de los 18 equipos de la Liga MX volverían a estar disponibles en EA Sports FC para gusto de los aficionados a los videojuegos.