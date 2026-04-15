Cruz Azul vs Tijuana se enfrentarán el próximo sábado 18 de abril a las 17 horas en un duelo correspondiente a la Jornada 15 de la Liga MX a través de ViX.
- Partido: Cruz Azul vs Tijuana
- Fase: Jornada 15
- Torneo: Clausura 2026 de la Liga MX
- Fecha: Sábado 18 de abril de 2026
- Horario: 17 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Cuauhtémoc
- Transmisión: ViX
Cruz Azul vs Tijuana: A qué hora y dónde ver el partido de la jornada 15 de la Liga MX
En el Estadio Cuauhtémoc, Cruz Azul vs Tijuana se medirán el sábado 18 de abril a las 17 horas.
Cruz Azul vs Tijuana: ¿Dónde ver el partido de la Jornada 15 de la Liga MX?
Los aficionados podrán seguir en vivo el Cruz Azul vs Tijuana a través de la plataforma de ViX.
- Partido: Cruz Azul vs Tijuana
- Fase: Jornada 15
- Torneo: Clausura 2026 de la Liga MX
- Fecha: Sábado 18 de abril de 2026
- Horario: 17 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Cuauhtémoc
- Transmisión: ViX
¿Cómo llegan Cruz Azul y Tijuana al partido de la Jornada 15 de la Liga MX?
En la jornada anterior, Cruz Azul sumó un empate ante América en el Clásico Joven y, además, viene de tener actividad a media semana ante LAFC en la Concachampions.
Por su parte, Tijuana logró salir con los tres puntos en su visita a FC Juárez en la Jornada 14 del Clausura 2026 de la Liga MX.
- Cruz Azul es sublíder del torneo con 28 puntos, solo por debajo de Chivas que se mantiene momentáneamente en la cima.
- Tijuana es décimo de la tabla de posiciones con 18 unidades en la búsqueda de llegar a la Liguilla.