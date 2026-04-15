Cruz Azul vs Tijuana se enfrentarán el próximo sábado 18 de abril a las 17 horas en un duelo correspondiente a la Jornada 15 de la Liga MX a través de ViX.

Partido: Cruz Azul vs Tijuana

Fase: Jornada 15

Torneo: Clausura 2026 de la Liga MX

Fecha: Sábado 18 de abril de 2026

Horario: 17 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Cuauhtémoc

Transmisión: ViX

Cruz Azul vs Tijuana en la Liga MX (Carlos Heredia / Carlos Heredia)

Cruz Azul vs Tijuana: A qué hora y dónde ver el partido de la jornada 15 de la Liga MX

En el Estadio Cuauhtémoc, Cruz Azul vs Tijuana se medirán el sábado 18 de abril a las 17 horas.

Cruz Azul vs Tijuana: ¿Dónde ver el partido de la Jornada 15 de la Liga MX?

Los aficionados podrán seguir en vivo el Cruz Azul vs Tijuana a través de la plataforma de ViX.

Partido: Cruz Azul vs Tijuana

Fase: Jornada 15

Torneo: Clausura 2026 de la Liga MX

Fecha: Sábado 18 de abril de 2026

Horario: 17 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Cuauhtémoc

Transmisión: ViX

¿Cómo llegan Cruz Azul y Tijuana al partido de la Jornada 15 de la Liga MX?

En la jornada anterior, Cruz Azul sumó un empate ante América en el Clásico Joven y, además, viene de tener actividad a media semana ante LAFC en la Concachampions.

Por su parte, Tijuana logró salir con los tres puntos en su visita a FC Juárez en la Jornada 14 del Clausura 2026 de la Liga MX.