Chivas vs Puebla se llevará a cabo el sábado 18 de abril en la Jornada 15 de la Liga MX. Pronóstico 3-0 a favor del Rebaño Sagrado. Conoce las posibles alineaciones.
Chivas vs Puebla: Pronóstico del partido de la Jornada 15 de la Liga MX
Chivas vs Puebla se medirán en la jornada 15 de la Liga MX, por lo que el pronóstico para este partido es un 3-0.
- Pronóstico del partido: Chivas 3-0 Puebla
Chivas vs Puebla: Posibles alineaciones del partido de la Jornada 15 de la Liga MX
Chivas vs Puebla será uno de los partidos de la Jornada 15 de la Liga MX. A continuación te presentamos las posibles alineaciones.
Chivas
- Portero: Raúl Rangel
- Defensas: Diego Campillo, Daniel Aguirre, José Castillo, Richard Ledezma, Bryan Gonzalez
- Mediocampistas: Luis Romo, Fernando González, Roberto Alvarado, Efraín Álvarez
- Delanteros: Armando González
Puebla
- Portero: Ricardo Gutiérrez
- Defensas: Juan Pablo Vargas, Eduardo Navarro, Fernando Monarrez, Iker Moreno, Luis Rey
- Mediocampistas: Alejandro Organista, Alonso Ramírez, Kevin Velasco, Emiliano Gómez
- Delanteros: Alexis Canelo
Chivas vs Puebla: Fecha y horario para ver el partido de la Jornada 15 de la Liga MX
Chivas vs Puebla se enfrentan en el sábado 18 de abril en la Jornada 15 de la Liga MX. El partido será transmitido en exclusiva por Amazon Prime Video.
- Partido: Chivas vs Puebla
- Fase: Jornada 15
- Torneo: Clausura 2026 de la Liga MX
- Fecha: Sábado 18 de abril de 2026
- Horario: 19:07 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Akron
- Transmisión: Amazon Prime Video
¿Cómo llegan Chivas y Puebla a la Jornada 15 de la Liga MX?
Chivas llega como líder absoluto del Clausura 2026 con 31 puntos, aunque el partido frente a Puebla será vital para mantenerse en la cima.
Por otro lado, Puebla solo ha podido sumar 13 puntos en el torneo, lo que lo mantiene en la decimosexta posición de la tabla general.