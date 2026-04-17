Chivas vs Puebla se llevará a cabo el sábado 18 de abril en la Jornada 15 de la Liga MX. Pronóstico 3-0 a favor del Rebaño Sagrado. Conoce las posibles alineaciones.

Chivas vs Puebla: Pronóstico del partido de la Jornada 15 de la Liga MX

Chivas vs Puebla se medirán en la jornada 15 de la Liga MX, por lo que el pronóstico para este partido es un 3-0.

Pronóstico del partido: Chivas 3-0 Puebla

Chivas vs Puebla: Posibles alineaciones del partido de la Jornada 15 de la Liga MX

Chivas vs Puebla será uno de los partidos de la Jornada 15 de la Liga MX. A continuación te presentamos las posibles alineaciones.

Chivas

Portero: Raúl Rangel

Defensas: Diego Campillo, Daniel Aguirre, José Castillo, Richard Ledezma, Bryan Gonzalez

Mediocampistas: Luis Romo, Fernando González, Roberto Alvarado, Efraín Álvarez

Delanteros: Armando González

Puebla

Portero: Ricardo Gutiérrez

Defensas: Juan Pablo Vargas, Eduardo Navarro, Fernando Monarrez, Iker Moreno, Luis Rey

Mediocampistas: Alejandro Organista, Alonso Ramírez, Kevin Velasco, Emiliano Gómez

Delanteros: Alexis Canelo

Chivas vs Puebla: Fecha y horario para ver el partido de la Jornada 15 de la Liga MX

Chivas vs Puebla se enfrentan en el sábado 18 de abril en la Jornada 15 de la Liga MX. El partido será transmitido en exclusiva por Amazon Prime Video.

Partido: Chivas vs Puebla

Fase: Jornada 15

Torneo: Clausura 2026 de la Liga MX

Fecha: Sábado 18 de abril de 2026

Horario: 19:07 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Akron

Transmisión: Amazon Prime Video

Chivas vs Puebla en la Liga MX (Jafet Moz / Jafet Moz)

¿Cómo llegan Chivas y Puebla a la Jornada 15 de la Liga MX?

Chivas llega como líder absoluto del Clausura 2026 con 31 puntos, aunque el partido frente a Puebla será vital para mantenerse en la cima.

Por otro lado, Puebla solo ha podido sumar 13 puntos en el torneo, lo que lo mantiene en la decimosexta posición de la tabla general.