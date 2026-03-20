Con los equipos de la Liga MX, América, Cruz Azul, Toluca y Tigres en acción, quedaron listos los cruces de la Concachampions 2026, que iniciarán el 7 de abril.

Así quedaron los cruces de los octavos de final de la Concachampions 2026:

América vs Nashville

Cruz Azul vs LA FC

Toluca vs LA Galaxy

Tigres vs Seattle Sounders

Fechas de los cuartos de final de la Concachampions 2026:

Partidos de ida: entre el 7 y 9 de abril

Partidos de vuelta: entre el 14 y 16 de abril

Liga MX vs MLS en duelos directos en cuartos de final de la Champions League 2026

Cuatro cruces entre equipos de la Liga MX y la MLS definirán a los semifinalistas de la edición 2026 de la Concachampions.

La Liga MX pondrá en la cancha a cuatro de sus ases para seguir en la pelea por el título de la Concachampions 2026.

Cruces de cuartos de final de la Concachampions 2026 (Pablo Rodríguez)

América vs Nashville y el sueño frustrado de ver a Messi

Después de eliminar a Philadelphia Union en octavos de final, América buscará llegar a las semifinales de la Concachampions 2026 dejando fuera al Nashville.

Tarea complicada para el América, pues el Nashville fue el causante de que Lionel Messi e Inter Miami no vinieran a jugar al Estadio Banorte.

América avanza con apuros a cuartos de final de Concachampions (MEXSPORT / Adrian Macias)

Cruz Azul sigue en busca del bicampeonato en la Concachampions

Tras derrotar atrás a Rayados de Monterrey, Cruz Azul mantiene vivo el sueño de ser bicampeón, pero el grado de dificultad crecerá en cuartos de final de la Concachampions 2026.

LA FC será el rival de Cruz Azul, el equipo de Los Ángeles que suele hacer de su cancha una fortaleza difícil de superar.

Cruz Azul eliminó a Rayados y avanzó en la Concachampions 2026. (Adrian Macias / Adrian Macias)

Toluca llega con paso de campeón a los cuartos de final de la Concachampions 2026

Después de aplastar al San Diego, el Toluca de Antonio Mohamed sigue con paso firme en busca del título internacional de la Concachampions 2026.

LA Galaxy no tuvo mucha resistencia en octavos de final de la Concachampions, y se alista para darle pelea al Toluca, bicampeón de la Liga MX.

Toluca clasifica a cuartos de final de la Concachampions 2026 (Brandon / Brandon)

Tigres y la motivación de una gran remontada en octavos de final

Un gol de último minuto selló la hazaña de Tigres para meterse a los cuartos de final de la Concachampions 2026, sobre Cincinnati.

Ahora, el Seattle Sounders, uno de los equipos más poderosos de la MLS será el obstáculo de los Tigres rumbo a la final del torneo.