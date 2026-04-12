Cruz Azul vs LAFC juegan el partido de vuelta de los cuartos de final de la Concachampions 2026, el martes 14 de abril de 2026 y el pronóstico triunfo celeste 2-1. pero avanza el equipo de la MLS con global de 4-2.
Conoce en esta nota las posibles alineaciones del partido, Cruz Azul vs LAFC.
Cruz Azul vs LAFC: Pronóstico del partido de la Concachampions 2026
El pronóstico en el partido de vuelta de los cuartos de final de la Concachampions 2026 es Cruz Azul 2-1 LAFC.
- Pronóstico: Cruz Azul 2-1 LAFC (Global 2-4)
Cruz Azul vs LAFC: Posibles alineaciones del partido de la Concachampions 2026
A continuación te compartimos las posibles alineaciones del partido, Cruz Azul vs LAFC, como parte de la Concachampions 2026.
Cruz Azul
- Portero: Kevin Mier
- Defensas: Rodarte, Piovi, Lira, Ditta y Campos
- Mediocampistas: Palavecino, Márquez, Paradela y Rodríguez
- Delantero: Gabriel Fernández
LAFC
- Portero: Hugo Lloris
- Defensas: Ryan Hollingshead, Nkosi Tafari, Ryan Porteous y Diego Palencia
- Mediocampistas: Marco Delgado, Timothy Tillman, Denis Bouanga, Nathan Ordaz y Tyler Boyd
- Delantero: Heung-min Son
Cruz Azul vs LAFC: A qué hora y dónde ver el partido de la Concachampions 2026
El partido Cruz Azul vs LAFC se podrá ver en la plataforma FOX One, este martes 14 de abril de 2026.
- Partido: Cruz Azul vs LAFC
- Fase: Vuelta de cuartos de final
- Torneo: Concachampions 2026
- Fecha: Martes 14 de abril de 2026
- Horario: 19 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Cuauhtémoc
- Transmisión: FOX One
¿Cómo quedaron LAFC vs Cruz Azul en la ida de cuartos de final de la Concachampions?
Cruz Azul fue goleado 0-3 por LAFC en la ida de los cuartos de final de la Concachampions, así que buscará la remontada en el partido de vuelta.
Para avanzar a las semifinales de la Concachampions 2026 sobre LAFC, Cruz Azul necesita ganar el partido de vuelta por una diferencia de cuatro goles.
- Ganar por 4+ goles clasifica directo a Cruz Azul a semifinales.
- Ganar 3-0 forza tiempos extra.
- Ganar 4-1, 5-2 elimina a Cruz Azul, por los goles de visitante de LAFC.
- Empate elimina a Cruz Azul.