Seattle Sounders vs Tigres juegan el partido de vuelta de los cuartos de final de la Concachampions 2026, el miércoles 15 de abril de 2026 y el pronóstico es empate 1-1.

Conoce en esta nota las posibles alineaciones del partido, Seattle Sounders vs Tigres.

Seattle Sounders vs Tigres: Pronóstico del partido de la Concachampions 2026

El pronóstico en el partido de vuelta de los cuartos de final de la Concachampions 2026, es empate Seattle Sounders 1-1 Tigres, y los felinos avanzan con global de 3-1.

  • Pronóstico: Seattle Sounders 1-1 Tigres ( Global 1-3)

Seattle Sounders vs Tigres: Posibles alineaciones del partido de la Concachampions 2026

A continuación te compartimos las posibles alineaciones del partido, Seattle Sounders vs Tigres en la Concachampions 2026.

Seattle Sounders

  • Portero: Andrew Thomas
  • Defensas: Nouhou Tolo, Jackson Ragen, Antino Lopez, Kalani Kossa-Rienzi
  • Mediocampistas: Cristian Roldan, Snyder Brunell y Paul Rothrock
  • Delanteros: Jesús Ferreira, Paul Arriola y Danny Musovski
  • DT: Brian Schmetzer.

Tigres

  • Portero: Guzmán
  • Defensas: Loroña, Garza, Angulo, Joaquim Henrique y Zanre Zwarg
  • Mediocampistas: Brunetta, Correa, Araújo
  • Delanteros: Lainez y Aguirre
  • DT: Guido Pizarro

Seattle Sounders vs Tigres: A qué hora y dónde ver el partido de Concachampions

Seattle Sounders vs Tigres juegan la vuelta de los cuartos de final de la Concachampions 2026, el miércoles 15 de abril a las 21:30 horas por FOX One.

  • Partido: Seattle Sounders vs Tigres
  • Fase: Vuelta cuartos de final
  • Torneo: Concachampions 2026
  • Fecha: Miércoles 15 de abril de 2026
  • Horario: 21:30 horas, tiempo del centro de México
  • Sede: Lumen Field
  • Transmisión: FOX One
André-Pierre Gignac, jugador de Tigres.
André-Pierre Gignac, jugador de Tigres. (Tomas Regueiro / Mexsport)

¿Cómo quedaron Tigres vs Seattle Sounders en la ida de cuartos de final de Concachampions 2026?

Tigres ganó 2-0 a Seattle Sounders en la ida de los cuartos de final de la Concachampions, por lo que dio un buen paso a las semifinales.

Esto necesitan Tigres y Seattle Sounders para avanzar a las semifinales de la Concachampions 2026:

  • Tigres necesita mantener la ventaja en el marcador global para avanzar a las semifinales de la Concachampions 2026.
  • Perder por un gol de diferencia mantendría en ventaja a Tigres, que avanzaría a la siguiente ronda.
  • Seattle Sounders necesita ganar 2-0 para forzar los tiempos extras.
  • Si gana 3-1 o 4-2 a Tigres, los felinos avanzarán por el gol como visitante.