Seattle Sounders vs Tigres juegan el partido de vuelta de los cuartos de final de la Concachampions 2026, el miércoles 15 de abril de 2026 y el pronóstico es empate 1-1.

Conoce en esta nota las posibles alineaciones del partido, Seattle Sounders vs Tigres.

Seattle Sounders vs Tigres: Pronóstico del partido de la Concachampions 2026

El pronóstico en el partido de vuelta de los cuartos de final de la Concachampions 2026, es empate Seattle Sounders 1-1 Tigres, y los felinos avanzan con global de 3-1.

Pronóstico: Seattle Sounders 1-1 Tigres ( Global 1-3)

Seattle Sounders vs Tigres: Posibles alineaciones del partido de la Concachampions 2026

A continuación te compartimos las posibles alineaciones del partido, Seattle Sounders vs Tigres en la Concachampions 2026.

Seattle Sounders

Portero: Andrew Thomas

Defensas: Nouhou Tolo, Jackson Ragen, Antino Lopez, Kalani Kossa-Rienzi

Mediocampistas: Cristian Roldan, Snyder Brunell y Paul Rothrock

Delanteros: Jesús Ferreira, Paul Arriola y Danny Musovski

DT: Brian Schmetzer.

Tigres

Portero: Guzmán

Defensas: Loroña, Garza, Angulo, Joaquim Henrique y Zanre Zwarg

Mediocampistas: Brunetta, Correa, Araújo

Delanteros: Lainez y Aguirre

DT: Guido Pizarro

Seattle Sounders vs Tigres: A qué hora y dónde ver el partido de Concachampions

Seattle Sounders vs Tigres juegan la vuelta de los cuartos de final de la Concachampions 2026, el miércoles 15 de abril a las 21:30 horas por FOX One.

Partido: Seattle Sounders vs Tigres

Fase: Vuelta cuartos de final

Torneo: Concachampions 2026

Fecha: Miércoles 15 de abril de 2026

Horario: 21:30 horas, tiempo del centro de México

Sede: Lumen Field

Transmisión: FOX One

André-Pierre Gignac, jugador de Tigres. (Tomas Regueiro / Mexsport)

¿Cómo quedaron Tigres vs Seattle Sounders en la ida de cuartos de final de Concachampions 2026?

Tigres ganó 2-0 a Seattle Sounders en la ida de los cuartos de final de la Concachampions, por lo que dio un buen paso a las semifinales.

Esto necesitan Tigres y Seattle Sounders para avanzar a las semifinales de la Concachampions 2026: