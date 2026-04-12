Seattle Sounders vs Tigres juegan el partido de vuelta de los cuartos de final de la Concachampions 2026, el miércoles 15 de abril de 2026 y el pronóstico es empate 1-1.
Conoce en esta nota las posibles alineaciones del partido, Seattle Sounders vs Tigres.
Seattle Sounders vs Tigres: Pronóstico del partido de la Concachampions 2026
El pronóstico en el partido de vuelta de los cuartos de final de la Concachampions 2026, es empate Seattle Sounders 1-1 Tigres, y los felinos avanzan con global de 3-1.
- Pronóstico: Seattle Sounders 1-1 Tigres ( Global 1-3)
Seattle Sounders vs Tigres: Posibles alineaciones del partido de la Concachampions 2026
A continuación te compartimos las posibles alineaciones del partido, Seattle Sounders vs Tigres en la Concachampions 2026.
Seattle Sounders
- Portero: Andrew Thomas
- Defensas: Nouhou Tolo, Jackson Ragen, Antino Lopez, Kalani Kossa-Rienzi
- Mediocampistas: Cristian Roldan, Snyder Brunell y Paul Rothrock
- Delanteros: Jesús Ferreira, Paul Arriola y Danny Musovski
- DT: Brian Schmetzer.
Tigres
- Portero: Guzmán
- Defensas: Loroña, Garza, Angulo, Joaquim Henrique y Zanre Zwarg
- Mediocampistas: Brunetta, Correa, Araújo
- Delanteros: Lainez y Aguirre
- DT: Guido Pizarro
Seattle Sounders vs Tigres: A qué hora y dónde ver el partido de Concachampions
Seattle Sounders vs Tigres juegan la vuelta de los cuartos de final de la Concachampions 2026, el miércoles 15 de abril a las 21:30 horas por FOX One.
- Partido: Seattle Sounders vs Tigres
- Fase: Vuelta cuartos de final
- Torneo: Concachampions 2026
- Fecha: Miércoles 15 de abril de 2026
- Horario: 21:30 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Lumen Field
- Transmisión: FOX One
¿Cómo quedaron Tigres vs Seattle Sounders en la ida de cuartos de final de Concachampions 2026?
Tigres ganó 2-0 a Seattle Sounders en la ida de los cuartos de final de la Concachampions, por lo que dio un buen paso a las semifinales.
Esto necesitan Tigres y Seattle Sounders para avanzar a las semifinales de la Concachampions 2026:
- Tigres necesita mantener la ventaja en el marcador global para avanzar a las semifinales de la Concachampions 2026.
- Perder por un gol de diferencia mantendría en ventaja a Tigres, que avanzaría a la siguiente ronda.
- Seattle Sounders necesita ganar 2-0 para forzar los tiempos extras.
- Si gana 3-1 o 4-2 a Tigres, los felinos avanzarán por el gol como visitante.