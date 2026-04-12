LA Galaxy vs Toluca juegan en la vuelta de los cuartos de final de la Concachampions 2026, el miércoles 15 de abril a las 19 horas por FOX One.

Partido: LA Galaxy vs Toluca

Fase: Vuelta cuartos de final

Torneo: Concachampions 2026

Fecha: Miércoles 15 de abril de 2026

Horario: 19 horas, tiempo del centro de México

Sede: Dignity Health Sports Park

Transmisión: FOX One

LA Galaxy vs Toluca: Fecha para ver el partido de Concachampions 2026

El miércoles 15 de abril de 2026 se jugará el partido de vuelta de los cuartos de final de la Concachampions 2026, LA Galaxy vs Toluca.

LA Galaxy vs Toluca: Horario para ver el partido de Concachampions 2026

A las 19 horas continúa la ronda de cuartos de final de la Concachampions 2026, con el partido LA Galaxy vs Toluca.

LA Galaxy vs Toluca: Canal para ver el partido de Concachampions 2026

El partido LA Galaxy vs Toluca se podrá ver en la plataforma FOX One.

Partido: LA Galaxy vs Toluca

Fase: Vuelta cuartos de final

Torneo: Concachampions 2026

Fecha: Miércoles 15 de abril de 2026

Horario: 19 horas, tiempo del centro de México

Sede: Dignity Health Sports Park

Transmisión: FOX One

Paulinho, jugador del Toluca. (Adrian Macias / MEXSPORT)

¿Cómo quedaron LA Galaxy vs Toluca en la ida de los cuartos de final de la Concachampions 2026?

Toluca venció 4-2 a LA Galaxy en la ida de los cuartos de final de la Concachampions 2026, aunque se espera un partido disputado en la vuelta.

Esto necesitan LA Galaxy y Toluca para avanzar a las semifinales de la Concachampions 2026: