LA Galaxy vs Toluca juegan en la vuelta de los cuartos de final de la Concachampions 2026, el miércoles 15 de abril a las 19 horas por FOX One.
- Partido: LA Galaxy vs Toluca
- Fase: Vuelta cuartos de final
- Torneo: Concachampions 2026
- Fecha: Miércoles 15 de abril de 2026
- Horario: 19 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Dignity Health Sports Park
- Transmisión: FOX One
LA Galaxy vs Toluca: Fecha para ver el partido de Concachampions 2026
El miércoles 15 de abril de 2026 se jugará el partido de vuelta de los cuartos de final de la Concachampions 2026, LA Galaxy vs Toluca.
LA Galaxy vs Toluca: Horario para ver el partido de Concachampions 2026
A las 19 horas continúa la ronda de cuartos de final de la Concachampions 2026, con el partido LA Galaxy vs Toluca.
LA Galaxy vs Toluca: Canal para ver el partido de Concachampions 2026
El partido LA Galaxy vs Toluca se podrá ver en la plataforma FOX One.
- Partido: LA Galaxy vs Toluca
- Fase: Vuelta cuartos de final
- Torneo: Concachampions 2026
- Fecha: Miércoles 15 de abril de 2026
- Horario: 19 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Dignity Health Sports Park
- Transmisión: FOX One
¿Cómo quedaron LA Galaxy vs Toluca en la ida de los cuartos de final de la Concachampions 2026?
Toluca venció 4-2 a LA Galaxy en la ida de los cuartos de final de la Concachampions 2026, aunque se espera un partido disputado en la vuelta.
Esto necesitan LA Galaxy y Toluca para avanzar a las semifinales de la Concachampions 2026:
- Toluca necesita mantener la ventaja global en el marcador ante LA Galaxy, para avanzar a semifinales de la Concachampions 2026.
- Sin embargo, una victoria 2-0 de LA Galaxy le daría el pasea al equipo de la MLS, debido a los goles que marcó como visitante.
- El único marcador que enviaría el partido a los tiempos extras sería 4-2 a favor de LA Galaxy.