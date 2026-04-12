LA Galaxy vs Toluca juegan el partido de vuelta de los cuartos de final de la Concachampions 2026, el miércoles 15 de abril de 2026 y el pronóstico es triunfo 2-1 a favor del equipo de la MLS.

Conoce las posibles alineaciones del partido LA Galaxy vs Toluca.

LA Galaxy vs Toluca: Pronóstico de la Concachampions 2026

El pronóstico en el partido de vuelta de los cuartos de final de la Concachampions 2026, es triunfo de LA Galaxy 2-1 Toluca.

Sin embargo, Toluca avanzará a semifinales con global de 5-4

  • Pronóstico: Toluca 2-1 LA Galaxy (Global de 4-5)
Arbitraje favoreció a Paulinho y Toluca en la final
Toluca recibe a LA Galaxy (Jose Luis Melgarejo)

LA Galaxy vs Toluca: Posibles alineaciones de la Concachampions 2026

A continuación te compartimos las posibles alineaciones del partido, LA Galaxy vs Toluca, como parte de la Concachampions 2026.

LA Galaxy

  • Portero: Novak Micovic
  • Defensas: Miki Yamane, Maya Yoshida, Jakob Glesnes y Julián Aude
  • Mediocampistas: Edwin Cerrillo, Lucas Sanabria y Marco Reus
  • Delanteros: Gabriel Pec, Joao Klauss y Joseph Paintsil

Toluca

  • Portero: García
  • Defensas: Simon, Bruno Méndez, Pereira y Gallardo
  • Mediocampistas: Nico Castro, Angulo, Helinho y Romero
  • Delanteros: Paulinho y Vega

LA Galaxy vs Toluca: A qué hora y dónde ver el partido de la Concachampions 2026

LA Galaxy vs Toluca juegan en la vuelta de los cuartos de final de la Concachampions 2026, el miércoles 15 de abril a las 19 horas por FOX One.

  • Partido: LA Galaxy vs Toluca
  • Fase: Vuelta cuartos de final
  • Torneo: Concachampions 2026
  • Fecha: Miércoles 15 de abril de 2026
  • Horario: 19 horas, tiempo del centro de México
  • Sede: Dignity Health Sports Park
  • Transmisión: FOX One

¿Cómo quedaron LA Galaxy vs Toluca en la ida de los cuartos de final de la Concachampions 2026?

Toluca venció 4-2 a LA Galaxy en la ida de los cuartos de final de la Concachampions 2026, aunque se espera un partido disputado en la vuelta.

Esto necesitan LA Galaxy y Toluca para avanzar a las semifinales de la Concachampions 2026:

  • Toluca necesita mantener la ventaja global en el marcador ante LA Galaxy, para avanzar a semifinales de la Concachampions 2026.
  • Sin embargo, una victoria 2-0 de LA Galaxy le daría el pasea al equipo de la MLS, debido a los goles que marcó como visitante.
  • El único marcador que enviaría el partido a los tiempos extras sería 4-2 a favor de LA Galaxy.