LA Galaxy vs Toluca juegan el partido de vuelta de los cuartos de final de la Concachampions 2026, el miércoles 15 de abril de 2026 y el pronóstico es triunfo 2-1 a favor del equipo de la MLS.
Conoce las posibles alineaciones del partido LA Galaxy vs Toluca.
LA Galaxy vs Toluca: Pronóstico de la Concachampions 2026
El pronóstico en el partido de vuelta de los cuartos de final de la Concachampions 2026, es triunfo de LA Galaxy 2-1 Toluca.
Sin embargo, Toluca avanzará a semifinales con global de 5-4
- Pronóstico: Toluca 2-1 LA Galaxy (Global de 4-5)
LA Galaxy vs Toluca: Posibles alineaciones de la Concachampions 2026
A continuación te compartimos las posibles alineaciones del partido, LA Galaxy vs Toluca, como parte de la Concachampions 2026.
LA Galaxy
- Portero: Novak Micovic
- Defensas: Miki Yamane, Maya Yoshida, Jakob Glesnes y Julián Aude
- Mediocampistas: Edwin Cerrillo, Lucas Sanabria y Marco Reus
- Delanteros: Gabriel Pec, Joao Klauss y Joseph Paintsil
Toluca
- Portero: García
- Defensas: Simon, Bruno Méndez, Pereira y Gallardo
- Mediocampistas: Nico Castro, Angulo, Helinho y Romero
- Delanteros: Paulinho y Vega
LA Galaxy vs Toluca: A qué hora y dónde ver el partido de la Concachampions 2026
LA Galaxy vs Toluca juegan en la vuelta de los cuartos de final de la Concachampions 2026, el miércoles 15 de abril a las 19 horas por FOX One.
- Partido: LA Galaxy vs Toluca
- Fase: Vuelta cuartos de final
- Torneo: Concachampions 2026
- Fecha: Miércoles 15 de abril de 2026
- Horario: 19 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Dignity Health Sports Park
- Transmisión: FOX One
¿Cómo quedaron LA Galaxy vs Toluca en la ida de los cuartos de final de la Concachampions 2026?
Toluca venció 4-2 a LA Galaxy en la ida de los cuartos de final de la Concachampions 2026, aunque se espera un partido disputado en la vuelta.
Esto necesitan LA Galaxy y Toluca para avanzar a las semifinales de la Concachampions 2026:
- Toluca necesita mantener la ventaja global en el marcador ante LA Galaxy, para avanzar a semifinales de la Concachampions 2026.
- Sin embargo, una victoria 2-0 de LA Galaxy le daría el pasea al equipo de la MLS, debido a los goles que marcó como visitante.
- El único marcador que enviaría el partido a los tiempos extras sería 4-2 a favor de LA Galaxy.