LA Galaxy vs Toluca juegan el partido de vuelta de los cuartos de final de la Concachampions 2026, el miércoles 15 de abril de 2026 y el pronóstico es triunfo 2-1 a favor del equipo de la MLS.

Conoce las posibles alineaciones del partido LA Galaxy vs Toluca.

LA Galaxy vs Toluca: Pronóstico de la Concachampions 2026

El pronóstico en el partido de vuelta de los cuartos de final de la Concachampions 2026, es triunfo de LA Galaxy 2-1 Toluca.

Sin embargo, Toluca avanzará a semifinales con global de 5-4

Pronóstico: Toluca 2-1 LA Galaxy (Global de 4-5)

Toluca recibe a LA Galaxy (Jose Luis Melgarejo)

LA Galaxy vs Toluca: Posibles alineaciones de la Concachampions 2026

A continuación te compartimos las posibles alineaciones del partido, LA Galaxy vs Toluca, como parte de la Concachampions 2026.

LA Galaxy

Portero: Novak Micovic

Defensas: Miki Yamane, Maya Yoshida, Jakob Glesnes y Julián Aude

Mediocampistas: Edwin Cerrillo, Lucas Sanabria y Marco Reus

Delanteros: Gabriel Pec, Joao Klauss y Joseph Paintsil

Toluca

Portero: García

Defensas: Simon, Bruno Méndez, Pereira y Gallardo

Mediocampistas: Nico Castro, Angulo, Helinho y Romero

Delanteros: Paulinho y Vega

LA Galaxy vs Toluca: A qué hora y dónde ver el partido de la Concachampions 2026

LA Galaxy vs Toluca juegan en la vuelta de los cuartos de final de la Concachampions 2026, el miércoles 15 de abril a las 19 horas por FOX One.

Partido: LA Galaxy vs Toluca

Fase: Vuelta cuartos de final

Torneo: Concachampions 2026

Fecha: Miércoles 15 de abril de 2026

Horario: 19 horas, tiempo del centro de México

Sede: Dignity Health Sports Park

Transmisión: FOX One

¿Cómo quedaron LA Galaxy vs Toluca en la ida de los cuartos de final de la Concachampions 2026?

Toluca venció 4-2 a LA Galaxy en la ida de los cuartos de final de la Concachampions 2026, aunque se espera un partido disputado en la vuelta.

Esto necesitan LA Galaxy y Toluca para avanzar a las semifinales de la Concachampions 2026: