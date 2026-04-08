LAFC y Cruz Azul se enfrentaron en el duelo de ida de los cuartos de final de la Concachampions 2026, partido que se jugó en el BMO Stadium de Los Ángeles, Estados Unidos.

Cruz Azul fue a hacer el ridículo a Los Ángeles, donde cayó por goleada ante el equipo de la MLS. Ahora necesita un auténtico milagro en la vuelta de los cuartos de final de la Concachampions 2026.

Marcador: LAFC 3-0 Cruz Azul

¿Cómo quedó LAFC vs Cruz Azul en la ida de los cuartos de final de la Concachampions 2026?

El LAFC vs Cruz Azul, partido de ida de los cuartos de final de la Concachampions 2026, terminó con una contundente victoria 3-0 para el equipo de la MLS.

Minuto 30: Gol de Son Heung-Min (LAFC)

Minuto 39: Gol de David Martínez (LAFC)

Minuto 58: Gol de David Martínez (LAFC)

LAFC y Cruz Azul: ¿Cuándo juegan el partido de vuelta de los cuartos de final de Concachampions 2026?

El partido de vuelta entre LAFC y Cruz Azul, en los cuartos de final de la Concachampions 2026, se llevará a cabo el próximo martes 14 de abril en el Estadio Cuauhtémoc de Puebla.

Partido: Cruz Azul vs LAFC

Fase: Partido vuelta cuartos de final

Torneo: Concachampions 2026

Fecha: Martes 14 de abril de 2026

Horario: 19:00 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Cuauhtémoc

Transmisión: Fox One

¿Cómo llegará Cruz Azul y LAFC tras su partido de ida de los cuartos de final de Concachampions 2026?

LAFC y Cruz Azul tendrán actividad en sus respectivas ligas, MLS y Liga MX, antes de verse de nuevo en el duelo de vuelta de los cuartos de final de Concachampions 2026.

LAFC visitará al Timbers de Portland FC el sábado 11 de abril a las 14:30 horas.

Por su parte, Cruz Azul visitará al Club América el sábado 11 de abril, en un Clásico Joven que servirá para marcar el regreso al Estadio Banorte.