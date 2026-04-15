Se jugó el América vs Nashville y se consumó un nuevo fracaso para las Águilas. El equipo de Coapa cayó 1-0 en el Estadio Banorte, con lo que quedó eliminado en los cuartos de final de la Concachampions 2026.

Marcador final: Club América 0-1 Nashville

¿Cómo fue el partido América vs Nashville, en la vuelta de cuartos de final de la Concachampions?

El duelo América vs Nashville terminó con una victoria para el cuadro de la MLS, que logró así su pase a las semfinales de la Concachampions 2026.

América tuvo más ímpetu que ideas en la cancha, ante un Nashville que aprovechó sus pocas llegadas para concretar su victoria.

Así fueron los momentos claves del partido América vs Nashville:

Minuto 51: Hany Mukhtar (Nashville)

Club América, eliminado de Concachampions; al borde en la Liga MX

El Club América sufrió un golpe durísimo al quedar eliminado en la Concachampions 2026; sin embargo, ahora solo les queda buscar la Liga MX, donde están al borde de los puestos de Liguilla.

Las Águilas marchan en la séptima posición de la tabla general, aun con posibilidades de quedar fuera de la Liguilla en las últimas tres jornadas.

¿Cuándo vuelve a jugar América? El fin de semana juega en Liga MX

El Club América vuelve a la actividad el próximo fin de semana, concretamente el día sábado 18 de abril, cuando reciba a los Diablos Rojos del Toluca.

Cabe recordar que América no vive un buen momento en la Liga MX, por lo que en caso de perder ante Toluca, podría en grande riesgo su pase a la Liguilla.