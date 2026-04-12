Seattle Sounders vs Tigres juegan la vuelta de los cuartos de final de la Concachampions 2026, el miércoles 15 de abril a las 21:30 horas por FOX One.
- Partido: Seattle Sounders vs Tigres
- Fase: Vuelta cuartos de final
- Torneo: Concachampions 2026
- Fecha: Miércoles 15 de abril de 2026
- Horario: 21:30 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Lumen Field
- Transmisión: FOX One
Seattle Sounders vs Tigres: A qué hora ver el partido de Concachampions
El miércoles 15 de abril de 2026 se jugará la vuelta de los cuartos de final de la Concachampions 2026, Seattle Sounders vs Tigres, en punto de las 21:30 horas.
Seattle Sounders vs Tigres: ¿Dónde ver el partido de Concachampions?
El partido Seattle Sounders vs Tigres se podrá ver en la plataforma FOX One, este miércoles 15 de abril de 2026.
- Partido: Seattle Sounders vs Tigres
- Fase: Vuelta cuartos de final
- Torneo: Concachampions 2026
- Fecha: Miércoles 15 de abril de 2026
- Horario: 21:30 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Lumen Field
- Transmisión: FOX One
¿Cómo quedaron Tigres vs Seattle Sounders en la ida de cuartos de final de Concachampions 2026?
Tigres ganó 2-0 a Seattle Sounders en la ida de los cuartos de final de la Concachampions, por lo que dio un buen paso a las semifinales.
Esto necesitan Tigres y Seattle Sounders para avanzar a las semifinales de la Concachampions 2026:
- Tigres necesita mantener la ventaja en el marcador global para avanzar a las semifinales de la Concachampions 2026.
- Perder por un gol de diferencia mantendría en ventaja a Tigres, que avanzaría a la siguiente ronda.
- Seattle Sounders necesita ganar 2-0 para forzar los tiempos extras.
- Si gana 3-1 o 4-2 a Tigres, los felinos avanzarán por el gol como visitante.