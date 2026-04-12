Seattle Sounders vs Tigres juegan la vuelta de los cuartos de final de la Concachampions 2026, el miércoles 15 de abril a las 21:30 horas por FOX One.

Partido: Seattle Sounders vs Tigres

Fase: Vuelta cuartos de final

Torneo: Concachampions 2026

Fecha: Miércoles 15 de abril de 2026

Horario: 21:30 horas, tiempo del centro de México

Sede: Lumen Field

Transmisión: FOX One

Seattle Sounders vs Tigres: A qué hora ver el partido de Concachampions

El miércoles 15 de abril de 2026 se jugará la vuelta de los cuartos de final de la Concachampions 2026, Seattle Sounders vs Tigres, en punto de las 21:30 horas.

Seattle Sounders vs Tigres: ¿Dónde ver el partido de Concachampions?

El partido Seattle Sounders vs Tigres se podrá ver en la plataforma FOX One, este miércoles 15 de abril de 2026.

Partido: Seattle Sounders vs Tigres

Fase: Vuelta cuartos de final

Torneo: Concachampions 2026

Fecha: Miércoles 15 de abril de 2026

Horario: 21:30 horas, tiempo del centro de México

Sede: Lumen Field

Transmisión: FOX One

Diego Lainez, jugador de Tigres. (Joshua Hernandez / Joshua Hernandez)

¿Cómo quedaron Tigres vs Seattle Sounders en la ida de cuartos de final de Concachampions 2026?

Tigres ganó 2-0 a Seattle Sounders en la ida de los cuartos de final de la Concachampions, por lo que dio un buen paso a las semifinales.

Esto necesitan Tigres y Seattle Sounders para avanzar a las semifinales de la Concachampions 2026: