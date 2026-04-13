Durante el Clásico Joven entre América vs Cruz Azul, disputado el sábado 11 de abril de 2026, autoridades detuvieron a 53 personas, informó la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC CDMX).

El partido correspondiente al Clausura 2026 de la Liga MX no solo generó expectativa por el duelo entre azulcremas y cementeros —que terminó en empate 1-1—, sino también por el operativo de seguridad implementado en el Estadio Banorte, al sur de la CDMX.

SSC CDMX detalla detenciones en el América vs Cruz Azul

Las detenciones se realizaron como parte del dispositivo de seguridad, prevención y vialidad desplegado por elementos de la SSC CDMX en las inmediaciones y al interior del estadio.

De acuerdo con el reporte oficial, las 53 personas fueron detenidas por distintos delitos:

15 personas por presunta reventa de boletos; entre ellas mujeres y menores de edad, algunos reincidentes

31 personas por apartar lugares en la vía pública cercana al estadio

4 personas por portar presunta droga

Además, un hombre fue retirado del recinto por no acatar las indicaciones de seguridad.

A todos los detenidos se les informaron sus derechos y fueron puestos a disposición del Juez Cívico, quien determinará su situación legal.

Pablo Vázquez supervisa operativo en el Estadio Banorte tras América vs Cruz Azul

El titular de la SSC CDMX, Pablo Vázquez Camacho, acudió al Estadio Banorte para supervisar el operativo de seguridad y la salida de miles de aficionados tras el encuentro.

El funcionario también verificó las labores de movilidad en la zona, reportándose saldo blanco al término del evento.

Durante el operativo estuvo acompañado por: