Mediante un conmovedor mensaje y video, Cruz Azul despidió a Ricky, el fan de 15 años que cumplió su sueño de conocer a sus ídolos.

“Lamentamos profundamente tu partida, Ricky. Deseamos que tu familia encuentre pronta resignación y mucha fuerza. Te mandamos un abrazo hasta el cielo.” Cruz Azul

Vía rede sociales, La Máquina dio el pésame y pronta resignación a la familia del joven Ricardo González Hernández, tras confirmarse este 6 de octubre que perdió la batalla después de enfrentar problemas de salud y entrar en cuidados paliativos.

Lamentamos profundamente tu partida, Ricky.



Deseamos que tu familia encuentre pronta resignación y mucha fuerza.



Te mandamos un abrazo hasta el cielo 🕊️#MáquinaConCausa pic.twitter.com/tqZ9UV9j5H — CRUZ AZUL (@CruzAzul) October 6, 2026

La historia de Ricky, el fan de 15 años que cumplió su sueño de conocer a sus ídolos de Cruz Azul

Ricky visitó las instalaciones de La Noria el 22 de septiembre 2026 para conocer en persona a sus futbolistas favoritos de Cruz Azul.

Gracias a la ayuda de la Ambulancia de los Deseos México, Ricky recibió pudo convivir con jugadores como:

Cruz Azul despide a Ricky, el fan de 15 años que cumplió su sueño de conocer a sus ídolos (@CruzAzul / X)

Durante su encuentro, Ricky recibió la playera de Cruz Azul autografiada por el Toro Fernández, a quien le pidió que le dedicara un gol.

Ricky y el Toro Fernández acordaron que si llegaba a marcar celebraría formando una letra “R” con las manos.

El delantero uruguayo pudo cumplir su palabra en el partido de Cruz Azul vs Toluca de la jornada 10 de la Liga MX al marcar un doblete y realizar el gesto que acordó con Ricky.

Cruz Azul despide a Ricky, el fan de 15 años que cumplió su sueño de conocer a sus ídolos (@CruzAzul / X)

Gabriel “Toro” Fernández se despide de Ricky: “Gracias por elegirme como tu ídolo”

A través de su cuenta de Instagram, Gabriel “Toro” Fernández también se despidió de Ricky.

Con un emotivo mensaje, el delantero de Cruz Azul lamentó la partida del joven fan de 15 años, le agradeció que lo eligiera como su ídolo y aseguró que el festejo que hizo tendrá un lugar especial en su corazón.

“Ricky, hoy me enteré de tu partida y me duele mucho. Gracias por elegirme como tu ídolo y darme la oportunidad de compartir ese momento contigo. Me pediste que, si hacía un gol, lo celebraría para ti. Pude cumplirte esa promesa y ese festejo siempre va a tener un lugar especial en mi corazón. Le mando un abrazo enorme a tu familia y le pido a Dios que les dé fuerza y ​​consuelo. Descansa en paz, Ricky. Ese gol siempre será para ti". Gabriel “Toro” Fernández, futbolista de Cruz Azul