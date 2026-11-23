Chivas terminó como líder después de la Jornada 17 del Apertura 2026. Cruz Azul, América y Atlas completaron a los primeros cuatro en la tabla de posiciones.

Tabla de posiciones Liga MX:

Chivas | 33 puntos Cruz Azul | 32 puntos América | 30 puntos Atlas | 28 puntos Toluca | 27 puntos Rayados | 27 puntos León | 26 puntos Pachuca | 25 puntos Tijuana | 25 puntos Santos | 25 puntos Pumas | 21 puntos Querétaro | 21 puntos Puebla | 20 puntos San Luis | 20 puntos Tigres | 18 puntos Necaxa | 14 puntos Atlante | 14 puntos FC Juárez | 12 puntos

Chivas se consagró como líder de la competencia tras la derrota de América y la victoria rojiblanca sobre Cruz Azul.

La Liguilla de la Liga MX iniciará el miércoles 25 y jueves 26 con los partidos de ida de los cuartos de final.

Resultados de la Jornada 17 del Apertura 2026 de la Liga MX

La Jornada 17 del Apertura 2026 de la Liga MX dejó victorias importantes de Chivas, Pachuca y Rayados.

Estos son todos los resultados de la Jornada 17 de la Liga MX:

Puebla 1-1 San Luis

FC Juárez 3-3 Atlas

Tijuana 1-0 Atlante

Pachuca 2-0 Toluca

Santos 1-2 León

Pumas 0-2 Rayados

Tigres 1-0 América

Chivas 1-0 Cruz Azul

Querétaro 2-2 Necaxa

Así quedaron los cuartos de final del Apertura 2026 en la Liga MX

Los cuartos de final del Apertura 2026 de la Liga MX se juega del miércoles 25 al domingo 29 de noviembre.

Los cruces de cuartos de final quedaron de la siguiente manera:

Chivas (1) vs. Pachuca (8)

Cruz Azul (2) vs. León (7)

América (3) vs. Monterrey (6)

Atlas (4) vs. Toluca (5)

Las fechas y horarios de la Liguilla del futbol mexicano se conocerán en las próximas horas.