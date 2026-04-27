Hay momentos que suceden más allá del rectángulo verde y que son dignos de grandes elogios. Cuando los futbolistas saben el juego no se queda en 90 minutos y entienden que la humildad y cercanía son características valiosas para su profesión. En este contexto apareció Erik Lira con un gesto que conmovió al propio Mikel Arriola.

Mikel Arriola, presidente de la Liga MX, compartió en sus redes sociales un video viral de Erik Lira. El mediocampista de Cruz Azul no está haciendo una elegante jugada defensiva ni dio un pase de precisión. No, su acción fue en la tribuna.

Erik Lira tuvo un increíble gesto con un aficionado al término del partido entre Cruz Azul y Necaxa en el Estadio Banorte.

El increíble gesto de Erik Lira con un aficionado

Después del partido entre Cruz Azul y Necaxa, Erik Lira sorprendió a un aficionado. El seguidor se acercó al túnel de salida para pedir un autógrafo. El mediocampista no sólo le dio la firma al fan celeste, también se quitó su playera y se la regaló.

El mensaje de Mikel Arriola tras el gesto de Erik Lira

A través de su cuenta de X, Mikel Arriola elogió a Erik Lira por la acción que tuvo con el aficionado de Cruz Azul al término del partido ante Necaxa de la Liga MX.

“Detalles como el de Erik Lira son los que enaltecen y hacen trascender el futbol dentro y fuera de las canchas. Bravo, Capitán!”, señaló Arriola.

¿Erik Lira se va de Cruz Azul? El mensaje de despedida a la afición

Después del partido ante Necaxa, Erik Lira fue cuestionado sobre distintos temas y su mensaje fue tomado en tono de despedida.

“Agradecerles, la verdad se me pone la piel chinita. Tengo muchos sentimientos encontrados. Fue un buen triunfo, dos años consecutivos siendo el mejor equipo del año. Es mucho esfuerzo no solamente de los jugadores sino también del cuerpo técnico, del staff, de toda la gente que está en La Noria. Agradecerles y Cruz Azul siempre va a estar en mi corazón”, comentó Lira.

Erik Lira está en la mira de clubes de la Premier League y de España. Se dice que después de jugar el Mundial 2026 con la Selección Mexicana, dará el salto al Viejo Continente.