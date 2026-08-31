El FC Barcelona invitó este lunes 31 de agosto a un aficionado mexicano a presenciar el partido contra el Rayo Vallecano desde el palco presidencial del Spotify Camp Nou.

A través de sus redes sociales, el FC Barcelona compartió el momento y destacó el esfuerzo del aficionado mexicano para llegar a España.

“Vino desde México gastando sus ahorros y con la ilusión de ver al Barça ante el Athletic, pero un retraso en su vuelo le impidió llegar a tiempo al partido. Hoy, el Club ha querido invitarle al Spotify Camp Nou para que pueda cumplir su sueño” FC Barcelona

¿Por qué invitó el FC Barcelona al aficionado mexicano al Camp Nou?

El joven aficionado mexicano, de 24 años, que según algunos reportes se llama Luis Huerta, viajó desde Atlanta gastando cerca de 4,000 euros de sus ahorros para celebrar su cumpleaños viendo el FC Barcelona vs Athletic Club en el Camp Nou.

Sin embargo, un retraso en su vuelo provocó que llegara tarde al estadio donde no le permitieron el acceso, pues solo faltaban 30 minutos y tenía que hacer un trámite de identidad previo.

Su historia se hizo viral en redes sociales a través de una entrevista con el medio ElDesmarque.

Al enterarse, la directiva del FC Barcelona lo contactó para invitarlo al estadio para estar en el partido ante el Rayo Vallecano.

“Tuve un retraso de tres horas del vuelo y se me cambió todo, llegué al minuto 65 y ya no me dejaron entrar. Quería entrar por lo menos cinco minutos a ver el mítico Camp Nou, vivir la experiencia, ver a los jugadores, aunque sea cinco o diez minutos” Aficionado mexicano

Joan Laporta recibió al aficionado mexicano en el Camp Nou

Joan Laporta, presidente del FC Barcelona recibió personalmente al aficionado mexicano que cumplió su sueño de ver jugar al equipo en el Camp Nou.

El joven se fotografió con Laporta y le agradeció por permitirle cumplir su sueño de festejar su cumpleaños viendo ganar al FC Barcelona, que se impuso 5-2 ante el Rayo Vallecano.