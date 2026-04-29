Charly Rodríguez es un futbolista mexicano que se ha consolidado como uno de los mediocampistas más talentosos y constantes de la Liga MX. Aquí te contamos sobre su vida, trayectoria y carrera profesional.

¿Quién es Charly Rodríguez?

Charly Rodríguez, cuyo nombre completo es Carlos Alberto Rodríguez Gómez, es un futbolista mexicano que juega como mediocampista. Nació en Nuevo León y surgió de las fuerzas básicas de Monterrey. Su nombre ha brillado con Rayados de Monterrey, Cruz Azul y la Selección Mexicana, donde ha sido pieza importante en distintas competencias internacionales.

Es reconocido por su visión de juego, precisión en los pases y liderazgo dentro del campo. Actualmente juega con Cruz Azul y también forma parte de la Selección Mexicana.

¿Qué edad tiene Charly Rodríguez?

Charly Rodríguez nació el 3 de enero de 1997 en San Nicolás de los Garza, por lo que actualmente tiene 29 años.

¿Charly Rodríguez tiene esposa?

Sí, Charly Rodríguez mantiene una relación con Anny Cisneros, a quien le propuso matrimonio en la Torre Eiffel.

¿Qué signo zodiacal es Charly Rodríguez?

Al haber nacido el 3 de enero, Charly Rodríguez es Capricornio, signo que se caracteriza por ser ingenioso, creativo y trabajador.

¿Charly Rodríguez tiene hijos?

Sí, en el 2024 Charly Rodríguez le dio la bienvenida a su primer hijo.

¿Qué estudió Charly Rodríguez?

No hay información pública ampliamente difundida sobre estudios universitarios formales. Desde joven enfocó su formación en el futbol profesional dentro de la cantera de Rayados de Monterrey, donde se desarrolló deportivamente.

¿En qué ha trabajado Charly Rodríguez?

Charly Rodríguez se ha desempeñado como futbolista toda su vida, destacando momentos como: