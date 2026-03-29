El futbolista de la Selección Mexicana, Álvaro Fidalgo, vivió un momento incómodo con un aficionado al terminar el partido amistoso México vs Portugal.

Luego de debutar con la Selección Mexicana en el partido contra Portugal en el Estadio Banorte, Álvaro Fidalgo se vio envuelto en un tenso momento con un fan al finalizar el juego.

¿Qué pasó entre el aficionado y Álvaro Fidalgo en el México vs Portugal?

Al finalizar el partido México vs Portugal, Álvaro Fidalgo se acercó a las gradas para convivir con algunos aficionados que asistieron al Estadio Banorte, sin embargo, hubo un momento que no agradó al futbolista mexicano.

El momento exacto ocurrió cuando un aficionado le entregó un balón a Álvaro Fidalgo para que lo firmara, algo que el futbolista accedió sin mayor problema.

Luego de entregarle el autógrafo, el exjugador del América se quedó con el plumón del aficionado por un momento para atender a otros fans, pero el dueño del marcador le arrebató el objeto de las manos.

Fidalgo reaccionó y se le quedó viendo fijamente antes de decidir retirarse hacia los vestidores, dejando a decenas de personas sin posibilidad de firmarles un recuerdo.

Álvaro Fidalgo tuvo un momento incómodo con un aficionado. (captura)

Logran identificar al aficionado que tuvo un momento incómodo con Álvaro Fidalgo

Luego del momento incómodo que tuvo el futbolista Álvaro Fidalgo, usuarios en redes sociales lograron identificar rápidamente al involucrado.

Se trata de Ezequiel Mendoza, quien según los usuarios, vende playeras, balones y calzado deportivo con autógrafos certificados.

Aficionado que se acercó a Álvaro Fidalgo borró su cuenta tras el incidente. (captura)

Hasta ahora, Álvaro Fidalgo y la Selección Mexicana no han emitido declaraciones sobre el momento incómodo que tuvo con el aficionado.