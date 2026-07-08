Willer Ditta es un futbolista profesional colombiano que juega como defensor central en Cruz Azul, de la Liga MX, y en la Selección Colombia.

Con el conjunto celeste conquistó la Liga MX y la Concachampions, consolidándose como uno de los zagueros más destacados del futbol mexicano, mientras que en 2026 vivió su primera convocatoria a una Copa Mundial de la FIFA con la selección cafetera.

En el Mundial 2026, Willer Ditta volvió a ser tema de conversación luego de que Colombia fuera eliminada en octavos de final por Suiza, tras perder 4-3 en la tanda de penales después de empatar 0-0 durante el tiempo reglamentario y la prórroga.

¿Quién es Willer Ditta?

Willer Emilio Ditta Pérez es un defensor colombiano que inició su formación en las categorías inferiores del Barranquilla F. C., donde debutó como profesional en 2018.

Posteriormente fue promovido al Junior de Barranquilla, club con el que conquistó dos títulos de liga, dos Superligas y fue subcampeón de la Copa Sudamericana.

En 2022 emigró al futbol argentino para jugar con Newell’s Old Boys, equipo que adquirió de forma definitiva sus derechos deportivos ese mismo año.

Un año más tarde llegó al Cruz Azul, donde rápidamente se convirtió en titular y fue pieza clave para conquistar la Concachampions 2025 y el Clausura 2026 de la Liga MX.

Su buen desempeño lo llevó a debutar con la Selección Colombia en octubre de 2023 y, en mayo de 2026, fue convocado por Néstor Lorenzo para disputar su primera Copa Mundial de la FIFA.

Willer Ditta, futbolista colombiano y defensa central de Cruz Azul. (Cortesía)

¿Qué edad tiene Willer Ditta?

Willer Emilio Ditta Pérez nació el 23 de enero de 1998 en La Jagua de Ibirico, Cesar, Colombia, por lo que actualmente tiene 28 años.

¿Willer Ditta tiene pareja?

Sí. Willer Ditta mantiene una relación con Daryi “Nani” Sánchez, periodista y comunicadora social, con quien ha formado una familia.

¿Qué signo zodiacal es Willer Ditta?

Willer Ditta nació el 23 de enero, por lo que su signo zodiacal es Acuario, perteneciente al elemento aire. Tradicionalmente, este signo se relaciona con la independencia, la creatividad y la innovación.

¿Willer Ditta tiene hijos?

Sí. El futbolista colombiano es padre de un hijo, fruto de su relación con Daryi “Nani” Sánchez.

¿Qué estudió Willer Ditta?

Desde muy joven, Willer Ditta enfocó su formación en el futbol profesional dentro de las categorías inferiores del Barranquilla F. C.

¿En qué ha trabajado Willer Ditta?

Willer Ditta ha desarrollado toda su carrera como futbolista profesional. Gracias a su fortaleza defensiva, liderazgo y regularidad, se ha consolidado como uno de los centrales colombianos más destacados de los últimos años.