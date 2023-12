⚠️ 29 milhoes no Scarpa ?

sai fora irmão



pega esses 29 + um valor x



vai em busca do Benjamín Rollheiser, atualmente no Estudiantes 🇦🇷



cerca de €10 milhões de euros



Rodrigo Garro, atualmente no Talleres 🇦🇷



cerca de €6,5 milhões de euros



€16,5 em dois jogadores foda 🤙 pic.twitter.com/diIzvt9eRs